Tips om familieruzies tijdens de feestdagen te vermijden

De feestdagen zijn een geweldige tijd voor familie en vrienden om weer bij elkaar te komen. Helaas is het ook een tijd waarin vetes ontstaan ​​en diners worden verpest als controversiële onderwerpen worden besproken. We geven tips om gesprekken rond omstreden kwesties beter te leiden.



Niemand wil dat de feestdagen onaangenaam zijn, maar in deze gepolariseerde tijden kunnen ze dat snel worden. Familieleden zijn het vaak niet eens over belangrijke kwesties zoals klimaatverandering, immigratie, verkiezingsintegriteit, misdaad en abortus.

Hoewel velen deze gesprekken misschien proberen te vermijden, is het vaak slechts een kwestie van tijd voordat ze ter sprake komen.



Het maatschappelijk discours over kwesties biedt de duidelijkste weg naar gedeeld leren en meer empathie. Het is ook van cruciaal belang als we proberen te overtuigen; van mening veranderen is heel moeilijk, maar vrijwel onmogelijk door beledigingen en vijandige benaderingen.



Wanneer deze gesprekken uiteindelijk toch ter sprake komen, bieden we het volgende advies om de uitwisselingen de moeite waard te maken.

Lees ook: 5 redenen waarom het wel leuk is om de feestdagen met familie door te brengen

Doordacht zijn in het wanneer en hoe van het benaderen van gevoelige onderwerpen is de sleutel tot het voeren van productieve gesprekken. We praten vaak over ‘hot topics’, maar we stellen voor om expliciet te zoeken naar overeenstemming tussen de partijen dat je ‘daarheen gaat’ en misschien een tijd vrijmaakt om dat te doen.



De eettafel is na een zware maaltijd en een paar drankjes misschien niet de meest productieve ruimte voor deze gesprekken. Tijd en ruimte creëren om deze gesprekken te voeren, kan van vitaal belang zijn bij het bespreken van kwesties die voor jou en jouw dierbaren van groot belang zijn. Daarnaast kan het nuttig zijn om basisregels vast te stellen, zoals ‘geen persoonlijke beledigingen’ en ‘niet onderbreken’.



In het ideale geval komen de betrokken partijen overeen om het gesprek met oprechte nieuwsgierigheid en respect voor de persoonlijkheid en perspectieven van anderen te benaderen. Het gebruik van technieken voor ‘actief luisteren’ kan de sleutel zijn tot productieve gesprekken.

Actief luisteren omvat:

Luisteren om te begrijpen en niet reageren

Vragen om verhelderende en indringende vragen

Spreken vanuit de ‘ik’ en de ‘jij’ vermijden

De problemen ondervragen, niet de mensen

Waar nodig gegevens en informatie verstrekken

Waar nodig persoonlijke ervaringen delen;

Met als doel eerlijk te spreken

Houd rekening met de manier waarop je communiceert, verbaal en non-verbaal

Communiceren met een gezonde mate van respect

Ruimte maken en ruimte nemen

Ongemak benaderen met nieuwsgierigheid

Met deze tips in gedachten kunnen familiebijeenkomsten niet alleen leuk en ontspannend zijn, maar ook veilige ruimtes om gedachten en gevoelens over de wereld om ons heen te delen.