Tips om gezond en veilig te sporten tijdens de zwangerschap

Sport tijdens de zwangerschap is bevorderlijk voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt vrouwen daarom aan om tijdens hun zwangerschap ten minste 150 minuten matig intensieve lichaamsbeweging per week te doen. Toch voelen niet alle vrouwen zich even comfortabel en veilig om te sporten tijdens de zwangerschap. Dat blijkt ook uit de cijfers: amper 15% van de aanstaande moeders haalt de WHO-richtlijn voor een actieve levensstijl. Basic-Fit start daarom met een fitnessprogramma specifiek voor vrouwen in verwachting én vrouwen die net bevallen zijn. Ze ontwikkelden dit samen met experts, waaronder fysiotherapeut Meghan Dodds, die erop toezien dat het Pregnancy Program voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidsvereisten.

MINDER COMPLICATIES EN MINDER POSTNATALE DEPRESSIES

Een gezonde geest betekent een gezond lichaam, dat geldt zeker ook voor zwangere vrouwen. De WHO raadt vrouwen in verwachting aan om wekelijks ten minste 150 minuten matig intensieve aerobe lichaamsbeweging te doen.[1] Zowel spierversterkende oefeningen als cardio-activiteiten als joggen, fietsen en zwemmen reduceren complicaties tot wel 40%. Ook bevordert bewegen de mentale gezondheid, want sportende vrouwen in verwachting hebben 42% minder kans op een postnatale depressie en hebben een beter zelfbeeld dan niet sportende zwangere vrouwen.[2] Toch haalt amper 15% van de aanstaande moeders de richtlijn.



Om deze reden lanceert Basic-Fit het Pregnancy Program, een fitnessprogramma met oefeningen én coaching gericht op vrouwen in verwachting, maar ook op vrouwen na de bevalling. Marrit Hahn – Nicolai, workout experte bij Basic-Fit legt uit: “De workouts van het Pregnancy Program richten zich op de mobiliteit, kracht en conditie van zwangere vrouwen. Evenwichtsoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van het programma, omdat door zwangerschap de stabiliteit op de proef wordt gesteld. We willen vrouwen motiveren om te (blijven) sporten tijdens hun zwangerschap, want dat maakt de zwangerschap en het herstel gemakkelijker.”

TIPS OM GEZOND EN VEILIG TE SPORTEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Vrouwen zijn echter nog vaak onzeker over welke oefeningen goed zijn voor hun lichaam én hun baby. Er heersen nog flink wat hardnekkige misverstanden over sporten tijdens de zwangerschap. Hedwig Neels, Postdoctoraal onderzoeker en bekkenbodemkinesitherapeut aan de Universiteit Antwerpen: “Een zwangerschap vraagt best wel wat van je lichaam. Eigenlijk is het als topsport voor je vrouwelijke lichaam. Daarom is de zwangerschap een ideale kans om als vrouw een actieve gezonde levensstijl aan te nemen en vol te houden. Sporten tijdens de zwangerschap heeft eindeloos veel voordelen voor moeder en kind, zélfs op lange termijn.”

5 BELANGRIJKE WORKOUT TIPS VOOR AANSTAANDE MOEDERS:

Drink voor elke workout voldoende om je vochtbalans op peil te houden. Als je zwanger bent raak je sneller uitgedroogd. Neem eerst een gezonde koolhydraatrijke snack voordat je gaat sporten. Je lichaam heeft tijdens de zwangerschap een grotere behoefte aan koolhydraten omdat een deel ervan naar dat kleine wondertje in je buik gaat. Je lichaamstemperatuur is tijdens je zwangerschap hoger dan normaal, dus kijk uit voor oververhitting door te intensief sporten in slecht geventileerde ruimtes. Luister goed naar je lichaam. Te lang doorgaan in een houding die niet goed aanvoelt kan je licht in je hoofd of duizelig maken. Focus op low-impact cardio en bodyweight-oefeningen waarbij gewrichten zo min mogelijk worden belast.

IEDEREEN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

Als Europese marktleider in fitness zet Basic-Fit zich in voor het bevorderen van een gezonde levensstijl voor zoveel mogelijk mensen. Het Pregnancy Program wordt vandaag over heel Europa uitgerold en past binnen de missie om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen.



“Met onze laagdrempelige aanpak bieden we een zeer toegankelijke oplossing om zwangere vrouwen veilig en gezond te laten fitnessen,” zegt Eloïse Cilia, Teamlead Fitness Content bij Basic-Fit. “Het Pregnancy Program is een bewijs van onze missie om gezonde gewoontes toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Sport is in onze ogen meer dan amusement, het is de belangrijkste vorm van ziektepreventie.”

36 WEKEN WORKOUTS: VAN KRACHTTRAININGEN TOT MEDITATIE

Het Pregnancy Program bestaat uit 9 programma’s van 4 weken, 36 weken in totaal dus. Zwangere vrouwen volgen een trainingsschema met bewegings-, kracht- en conditieoefeningen. Zowel video-, bodyweight- en home tool-workouts als meditatie maken onderdeel van het programma. 7 van de 9 programma’s zijn voor tijdens de zwangerschap, de laatste 2 programma’s zijn bedoeld voor na de bevalling en worden aangeboden in de vorm van video’s.