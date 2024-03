Laatst geüpdatet op maart 18, 2024 by Redactie

Sta je ook zo vaak ’s ochtends voor je kast en weet je niet wat je moet aantrekken hoewel je genoeg kleding hebt? Vrijwel iedere vrouw kent deze frustratie. We hebben hier dan ook tips om je elke dag goed te kleden.

Denk aan de komende dag

Het belangrijkste bij het samenstellen van een outfit is de komende dag. Welke plannen heb je en wat voor kleding heb je nodig? Is het een werkdag vol vergaderingen en veel menselijke interactie? Moet je krachtig en zelfverzekerd overkomen? Of bereid je je voor op een gezellig dagje wijnproeven met je beste vrienden?



Is het een broekdag (spijkerbroek of pantalon), een rok, korte broek of jurk? Zodra je het type dag hebt geselecteerd waarvoor je je moet kleden, wordt de basis van daaruit opgebouwd. Als je kiest voor een donkere spijkerbroek, met welk shirt combineer je die dan? Een shirt met lange mouwen, een zijden blouse of een T-shirt met print omdat je van plan bent er een jasje over te doen?



Nadat je de kleding hebt gekozen, ga je verder met de schoenen en accessoires. De accessoires fleuren een minimalistische outfit op en geven een look wanneer je maar wilt een andere touch.



Hoe meer je aan het maken van outfits werkt, hoe gemakkelijker het zal worden. Je begint te begrijpen wat je goed staat en waarom bepaalde kledingstukken goed bij elkaar passen. Zoals met de meeste dingen, vergt het oefening.



Als je denkt dat dit ’s ochtends te lang duurt, overweeg dan om je outfit de avond ervoor klaar te zetten. Offer je outfit niet op omdat je geen ochtendmens bent.

Lees ook: Zo vindt je je eigen je persoonlijke stijl

Kleed je beter met een georganiseerde kast

Bovenstaande tips zijn veel makkelijker als je een schone en georganiseerde kast hebt. Wanneer je je kast schoonmaakt en organiseert en evalueert wat je moet opbergen, heb je een qua kleur bijpassende kast met jurken, blouses, jassen, spijkerbroeken, truien, broeken, rokken, enz., allemaal op hun plaats. Je weet waar je favoriete jas is en de perfecte schoenen om het te combineren.



Als je kast georganiseerd is en vol zit met kleding waar je van houdt, wordt je klaarmaken zoveel gemakkelijker omdat je weet dat elk stuk in je kast stijlvol is. Niets is gescheurd, bevlekt, slecht passend of onflatteus.



Met een georganiseerde kast benader je deze met een positieve instelling en enthousiasme.



We hopen dat dit artikel je helpt te beantwoorden hoe je je goed kunt kleden en er elke dag stijlvol uit kunt zien! Bewaar deze checklist niet alleen voor speciale gelegenheden, het is iets dat je elke dag kunt gebruiken wanneer het tijd is om je voor te bereiden.