Het is belangrijk om een ​​paar minuten per dag te besteden aan een nieuwe geweldige routine voor je hond – zoals het regelmatig tandenpoetsen. Veel hondenbezitters slaan het tandenpoetsen van hun viervoeters over. Het beïnvloedt de gebitsgezondheid van de hond en kan uiteindelijk leiden tot tandverlies. We geven hier tips om je hond te laten wennen aan tandenpoetsen.

Honden moeten net als mensen eigenlijk elke dag hun tanden moeten poetsen om problemen als gingivitis, tandplak, tandsteen en uiteindelijk tandverlies te voorkomen. Alle honden zijn het waard om hun tanden hoog te houden tot op hoge leeftijd. Het is een vrij kleine inspanning om vijf minuten per dag te poetsen, maar maakt een groot verschil voor de hond die kiespijn vermijdt en zijn tanden kan behouden,.

Wat gebeurt er met een slechte tandheelkundige gezondheid?

Wat er gebeurt als je het tandenpoetsen mist, is dat er tandplak op de tanden ontstaat, gingivitis ontstaat en gaatjes ontstaan ​​tussen de tand en het omliggende weefsel. Door bacteriegroei wordt de aanhechting van de tand ondermijnd en kan de infectie zich uitbreiden naar het kaakbot. Losse tanden worden verwijderd. Wanneer tandplak wordt gemineraliseerd, vormt zich tandsteen, dat kan uitgroeien tot grote bultjes en de tand bijna kan verbergen. Een bepaald deel van het tandsteen dat zich vormt is niet zichtbaar, maar zit verborgen onder het tandvlees,

De meest effectieve manier om tandverlies te voorkomen is om de tanden van de hond te poetsen en het gemakkelijkst is om er al als puppy aan te wennen. Vul ook aan met regelmatige controles bij de dierenarts om de orale en tandheelkundige status te controleren.

Hoe je je hond kunt laten wennen aan tandenpoetsen?

Het is belangrijk om voorzichtig te beginnen en vervolgens geleidelijk met een paar minuten per dag te verhogen. Een zachte start kan zijn om een ​​vochtige vingertop op de wijsvinger te leggen en de rijen tanden voorzichtig op en neer te poetsen. Naarmate de hond eraan gewend raakt, wordt de vingertop vervangen door een tandenborstel van de juiste maat. Kindertandenborstels zijn meestal geschikt voor kleinere honden, terwijl anderen tandenborstels voor volwassenen of zelfs elektrische tandenborstels gebruiken. Mocht je niet tevreden zijn met water alleen, dan is er een speciale hondentandpasta die lekker smaakt. Tandpasta bedoeld voor menselijk gebruik is niet geschikt voor honden.

Let op symptomen

Het kan moeilijk zijn om te detecteren of de hond een zere mond heeft. De hond stopt niet met eten vanwege de pijn, maar eet in plaats daarvan met de zijkant van de mond waar het het minst pijn doet. Andere symptomen kunnen zijn:

Slechte adem

Geïrriteerd tandvlees

Losse tanden

De hond krabt aan zijn mond

Verminderde eetlust

Kauwproblemen

Agressie, irritatie en depressie