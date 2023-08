Tips om je huid te beschermen tegen de schadelijke stralen van de zon

Laatst geüpdatet op augustus 7, 2023 by Redactie

Met de toename van buitenactiviteiten tijdens de zomer, willen we je eraan herinneren je huid te beschermen tegen schade door de zon. Huidkanker wordt voornamelijk veroorzaakt door ultraviolette straling van de zon. En hoewel het de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland is, is het ook een van de meest vermijdbare vormen van de ziekte.



Overmatige blootstelling aan ultraviolette straling is de meest te voorkomen risicofactor voor huidkanker, maar de incidentiecijfers van huidkanker blijven stijgen.



Volgens stichting Kanker.nl krijgen ongeveer 1 op de 6 Nederlanders huidkanker. Mensen met een lichte huid en mensen met van nature blond of rood haar lopen een groter risico. Mensen die onder de zonnebank gaan of tijd doorbrengen zonder bescherming in de zon, lopen ook meer kans op huidkanker.

Om veilig in de zon te zijn, wordt aangeraden:

Breng elke dag royaal zonnebrandcrème aan op alle onbedekte huid met een breedspectrum zonnebrandcrème die beschermt tegen zowel UVA- als UVB-stralen en een SPF van minimaal 30 heeft.

Zorg ervoor dat je voldoende zonnebrandcrème gebruikt voor voldoende bescherming. De huid moet redelijk verzadigd zijn om dekking te garanderen – meestal een borrelglas vol lotion.

Let op het waterafstotende profiel van de individuele zonnebrandcrème. Bij het sporten of zwemmen moet je dit tijdsbestek in acht nemen voor het opnieuw aanbrengen. Minimaal om de twee uur opnieuw aanbrengen, ook op bewolkte dagen. Dit geldt voor zowel lotions als sprays.

Vermijd buiten bruinen of zonnebanken binnenshuis gebruiken. Ultraviolet licht van zonnebanken en de zon veroorzaakt schade zoals huidkanker en rimpelvorming. Gebruik in plaats daarvan een sunless zelfbruiningsproduct.

Draag beschermende kleding, waaronder lange mouwen, een zonnebril en een hoed met een brede rand die het gezicht, de oren en de nek afschermt wanneer je buiten bent.

Controleer op eventuele medicijnen die je gebruikt die extra gevoelig zijn voor zonnestralen.

Zoek de schaduw op en onthoud dat de zonnestralen het sterkst zijn tussen 10.00 en 16.00 uur.