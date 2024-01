Tips om je kledingkast nieuw leven in te blazen

Laatst geüpdatet op januari 29, 2024 by Redactie

Valentijnsdag komt eraan en je voelt dat de liefde in de lucht hangt. Jij wilt er fantastisch uitzien en dus krijg je alweer zin om te shoppen. Het kan ook anders. Wat als we deze keer een andere afslag nemen en kijken naar wat er al in je kast hangt? Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde vrouw in Nederland slechts 29% van haar garderobe echt draagt. Daarom delen de wasexperts van Ecover 5 tips om de liefde voor je eigen kledingkast terug te vinden. Want laten we eerlijk zijn, er zijn vast bij jou ook kledingstukken in je kast die wachten om opnieuw geliefd te worden.

🌿 Een frisse start

Soms is het gebrek aan liefde voor je kleding te wijten aan de onoverzichtelijke en rommelige hoeveelheid aan spullen. Activeer je inner Marie Kondo en start met het opruimen van je kast. Wees kritisch: van welke kledingstukken word je nog echt gelukkig? Kijk of je kledingstukken die je niet meer draagt kan doneren aan de kringloopwinkel of kan verkopen op een online platform zoals Vinted. Geef je garderobe vervolgens een opfrisbeurt: lucht wollen items in de buitenlucht en draai een wasje, zodat je kleding weer schoon is en fris ruikt. Gebruik hierbij een natuurlijk wasmiddel zoals het Universal wasmiddel van Ecover. Dit is niet alleen beter voor de aarde gezien de natuurlijke (plantaardige) ingrediënten en biologisch afbreekbare formule, maar zo houd je je kleding ook het langst mooi.

👭Styling sessie voor verrassende looks

Vind je het lastig om zelf combinaties te bedenken? Tegenwoordig zijn er verschillende apps die met behulp van AI jouw outfits kunnen samenstellen. Of schakel de hulp in van een vriend(in). Een andere blik op jouw kledingkast zorgt vaak ook weer voor nieuwe kledingcombinaties. Zo voelt het toch net alsof je aan het winkelen bent, maar dan in je eigen kast. Geen fashionable vriend(in) bij de hand? Pinterest staat ook vol met outfit inspiratie, probeer deze outfits eens na te maken met je eigen kledingkast.

🔄Dubbel draagplezier

Niet alle kledingstukken hoeven maar één functie te hebben. Kijk met een andere bril naar de items in je kast: zo kan een oversized shirt een off-shoulder top worden door simpelweg één schouder bloot te laten. Je favoriete maxi zomerjurk ook in de winter dragen? Draag er een trui op en zo wordt de jurk eenvoudig een rok. En die grote blouse of overhemd in je kast? Draag het als een jurk door een tailleband toe te voegen voor wat vorm en stijl. Nog een tip: probeer eens in de kast van je partner te snuffelen voor onverwachte fashion finds.

💕Liefdevolle upcycling

Een gaatje in je lievelingstrui? Laat hem repareren! Liggen je oude skinny jeans te verstoffen in de kast? Knip ze af tot shorts. Uitgekeken op je lange rok? Knip ‘m af en draag ‘m als tube top. Met een beetje creativiteit krijgt jouw kleding weer de liefde die het verdient. Is je kleding echt helemaal afgedragen? Oude katoenen t-shirts doen het ook heel goed als poetsdoek!