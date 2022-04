Tips om kinderen de natuur te laten ontdekken

Vooral kinderen die opgroeien in een grote stad zijn vaak zo vervreemd van het leven in en met de natuur dat de vraag rijst waar friet eigenlijk groeit. Uiterlijk dan is het tijd om samen met je kind de natuur te ontdekken. We geven je handige tips over welke activiteiten kinderen leuk vinden in de natuur en wat kinderen kunnen leren in de natuur. Daar gaan we.

Ga de natuur in!

Het antwoord dat friet van aardappelen wordt gemaakt, of de melk wordt verkregen van koeien of van planten zoals haver, is nogal abstract als koeien en haver alleen bekend zijn van foto’s op tv of internet. Wanneer kinderen de natuur op een speelse manier beleven, ontstaat uit het abstracte gegeven een gedenkwaardig beeld. Kinderen leren ook over de lekkernijen die de natuur te bieden heeft. Hier is echter voorzichtigheid geboden, want niet alles gaat van hand tot mond.

Lees ook: 10 tips voor de eerste keer kamperen met kinderen

Sporten in de natuur is gezond. Voor jong en oud.

Sporten in de frisse lucht is gezond en versterkt het immuunsysteem. Dit is precies waarom artsen volwassenen die niet willen sporten ook aanraden om tijd buitenshuis door te brengen. Slecht weer bestaat niet, alleen verkeerde kleding. Sporten in de frisse lucht en in een natuurlijke omgeving versterkt het immuunsysteem. En, zoals een onderzoek heeft uitgewezen, ook op korte termijn. Het immuunsysteem van de onderzochte kinderen van 3 tot 5 jaar verbeterde binnen een maand als ze vijf keer per week in de natuur speelden. Precies daarom zouden kinderen regelmatig buiten moeten spelen. Echt stoom afblazen. Dat is leuk en ook vermoeiend. Het hoeven niet altijd wilde spelletjes te zijn, een spannende wandeling of een veelbewogen excursie bevordert ook de cognitieve ontwikkeling van kinderen – en ook van ons volwassenen trouwens. Wat weinig mensen weten, is dat zelfs de geluiden van de natuur een positief effect hebben op het menselijk welzijn. Permanente sensorische overbelasting en gebrek aan beweging door technologische vooruitgang verminderen onze kwaliteit van leven. Daarom is een kleine pauze in de natuur niet alleen belangrijk voor kinderen, maar voor iedereen.

Activiteiten in de natuur. ontdekken en begrijpen.

Ook als je met een gezin in de grote stad woont: er zijn zeker genoeg mogelijkheden om op een speelse manier de natuur te ontdekken. Een klein park in de buurt is gemakkelijk te vinden. En tot slot is de veel groenere omgeving snel te bereiken met het openbaar vervoer of de auto. Bijna overal zijn er mogelijkheden voor je kind om naturalist te worden. Omdat kinderen de klassieke wandeling echter nogal saai vinden, is het belangrijk om op andere manieren hun interesse te wekken. Probeer het met:

Ontdek samen de seizoenen: Ga samen met de kinderen op pad in de verschillende seizoenen en ontdek de veranderingen. Staat er een mooie boom in de buurt? Dan kun je goed observeren hoe het in de loop van het jaar verandert. Wanneer verandert het van kleur? Wanneer heeft hij bloemen? En hoe ziet het gebladerte eruit? Onthoud dat kinderen het beste leren met al hun zintuigen. Laat ze dus de bladeren en bloemen aanraken en ruiken. Het is zeker ook interessant om elke dag vanaf hetzelfde punt een foto van de boom te maken. De kleine hobbyfotograaf kan er zelfs een flipboekje van maken en andere kleine ontdekkingsreizigers inspireren of zelfs imponeren.

Organiseer speurtochten: de een of de ander vindt speurtochten in de natuur misschien ouderwets, maar miljoenen volwassenen over de hele wereld zijn er enthousiast over onder de naam “geocaching”. Je wordt weer een kind, een kleine ontdekkingsreiziger. Gewoon spelenderwijs door het park of bos ravotten, “ik-zie-wat-je-niet-ziet” of verstoppertje spelen – dat is leuk, houdt je gezond en je kind kan er veel van leren.

Schoenen uit! Toegegeven, dit werkt het beste als de temperatuur aangenaam is. Kortstondige koude voeten, zoals in een Kneipp-bad, vormen een intense prikkel, die leidt tot een versterking van de afweer van het lichaam. Maar echt maar voor even! Wrijf je kleine voetjes snel weer lekker warm! Als de temperaturen het toelaten, kun je verschillende oppervlakken met blote voeten ervaren. Laat je kind raden waar de vloer van is of dat deze lijkt op het vloerkleed thuis of de badmat voor de wastafel. Verdien punten voor elke juiste gok of de meest fantasierijke vergelijking. Deze kleine spelletjes in de natuur zijn tegelijk spannend en leerzaam voor kinderen tegelijk. Dit is ook goed voor de tastzin en het evenwicht.

Uitstapje naar de boerderij: haal je fruit, groenten of eieren van een boerderijwinkel? Er is hier niet alleen voedsel te ontdekken, maar ook dieren. Vraag daar direct of een kleine rondleiding op de boerderij mogelijk is. Bijna elk kind vindt het leuk om dieren te aaien en te voeren. Het dagelijkse werk op de boerderij kan ook spannend zijn, zoals het planten en oogsten van groenten. Je kind leert meteen dat wat op tafel komt niet zomaar voor geld wordt ingewisseld. Dieren, planten en mensen zijn erbij betrokken. Monetaire uitwisseling is slechts het einde van de procesketen. En misschien leert je kind ook wat meer te waarderen wat niet bepaald zijn favoriete gerecht is. Er blijft dus minder op het bord. Er zijn minder discussies aan tafel. Samen eten is veel relaxter. Veel natuur- en milieu-initiatieven bieden ook avontuurlijke reizen of sightseeing voor kinderen van verschillende leeftijden. Er zijn zelfs aanbiedingen voor vakantiekampen op boerderijen die zijn ontworpen door avontuurlijke opvoeders.

Het is verbazingwekkend wat kinderen in de natuur leren. Overigens kunnen de ervaringen en wat je geleerd hebt nog steviger verankerd worden als je je kind stimuleert om dingen uit de natuur te tekenen: “Hoe zag de boom waaronder de schatkist lag er ook alweer uit?”

Lees ook: Zo laat je je kinderen zichzelf zijn

Bewustwording van natuurbehoud vandaag helpt de samenleving van morgen.

De natuur beleven is niet alleen leuk en draagt ​​bij aan de gezondheid. Het is ook ideaal om kinderen te leren hoe belangrijk het is om de natuur en het milieu te beschermen. Waarom zouden we om de natuur geven? Waarom is het schadelijk als er giftige stoffen in de bodem of in het water komen? Ouders en kinderen kunnen ook over dergelijke onderwerpen praten terwijl ze samen koken. En zelfs de allerkleinsten kunnen veel leren door te pellen, roeren en hakken. Shop de producten en boodschappen samen, vertel waar ze vandaan komen en waarom ze gezond zijn. Uitleggen waarom de aardappelschillen in de biologische bak belanden en wat er daarna mee gebeurt, scherpt de kijk van de kinderen op de kringloop van de natuur. Dit wordt alleen overtroffen door een eigen tuin en een eigen bed, waar je direct kunt zien hoe een nieuwe plant zich ontwikkelt uit een zaadje.