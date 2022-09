Tips om kinderen te helpen meer te lezen

Nu de kinderen de komende weken weer naar school gaan, beginnen ouders en andere verzorgers hun routine weer op te pakken met huiswerk en andere activiteiten. Het begin van het schooljaar is het perfecte moment om jonge lezers opnieuw te betrekken. Soms kan het vinden van het juiste boek of formaat een vonk ontsteken die voor altijd bij hen zal blijven. We hebben hier dan ook tips voor ouders om deze tijd te gebruiken om je kind aan te moedigen meer te lezen.

Hier zijn een paar tips:

Laat je kind leiden

Laat je kind boeken kiezen op basis van hun interesses. Of ze nu van prentenboeken of graphic novels, fictie of biografieën, poëzie of sciencefiction houden, kinderen zijn meer gemotiveerd om te lezen als ze in het onderwerp geïnteresseerd zijn.

Maak van lezen een gezinsactiviteit

Kies een tijdstip waarop alle gezinsleden alles laten vallen en lezen. Kinderen volgen vaak de modellen van volwassenen en zullen lezen waarderen als ze hun volwassenen het voor hun plezier zien doen.

Blijf hardop lezen

Lees samen boeken, ook als je kind oud genoeg is om alleen te lezen. Wanneer volwassenen voorlezen, komt de mentale ruimte die nodig is om te decoderen vrij en kan het kind zich uitsluitend concentreren op het begrijpen van het verhaal en actief deelnemen aan gesprekken die verder gaan dan de tekst.

Introduceer een leuke serie

Niemand houdt van een cliffhanger, dus boeiende series zijn een geweldige manier om kinderen betrokken te houden en het volgende verhaal te willen lezen.

Ga verder dan verhalenboeken

Lezen hoeft niet altijd een traditioneel boek te zijn. Lees een receptenboek door om een ​​nieuw idee voor een maaltijd of dessert te vinden. Zoek een kindertijdschrift om interesse in een nieuw onderwerp te wekken. Probeer naar audioboeken te luisteren voor een leuke afwisseling in je normale leesroutine.