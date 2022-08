Tips om kinderen te helpen terug te keren naar school

Nu de zomer ten einde loopt en het begin van een nieuw schooljaar nadert, kijken veel kinderen uit naar het kopen van nieuwe kleding en schoolbenodigdheden, hereniging met vrienden en het ontmoeten van nieuwe leraren. Er zijn stappen die je als ouder kunt nemen om je kinderen – en jezelf – te helpen de overgang van het zwembad naar het klaslokaal zo soepel mogelijk te laten verlopen.

ONTWIKKEL EEN ROUTINE

Een week voordat de school begint, voer een ​​routine in die inhoudt dat je vroeger naar bed gaat, opstaat als de wekker gaat en goede slaaphygiëne in acht neemt. Dat omvat het vermijden van cafeïnehoudende dranken voor het slapengaan, het stil, donker en koel maken van de kamer, het uitschakelen van alle schermen van elektronische apparaten en het opladen van mobiele telefoons buiten de slaapkamer.



Als de ochtendroutine een wandeling naar de schoolbushalte inhoudt, of als het kind op de fiets zit of van huis naar de middelbare school rijdt, oefen voor de eerste schooldag wat, zodat het kind er zeker van is dat het op tijd aankomt.



Het opzetten van een routine is ook belangrijk voor ouders die hun slaappatroon in de zomer hebben veranderd om te profiteren van het feit dat hun kinderen langer slapen. Als onze kinderen uitslapen, kunnen wij ook wat langer slapen, dus als we ons lichaam minstens een week voordat school begint opnieuw instellen, kunnen we ook helpen met onze ochtendroutine, zodat we niet rondrennen om dingen georganiseerd te krijgen de eerste ochtend van school.

MAAK EEN CONTROLELIJST

De dingen die kinderen nodig kunnen hebben om een ​​succesvol schooljaar te hebben, veranderen als ze van de ene klas of de andere school naar de volgende gaan. Het maken van een checklist een week of twee voordat de school begint, is een effectieve manier om ervoor te zorgen dat kinderen hebben wat ze nodig hebben wanneer die eerste lesdag arriveert.



Je wilt zeker weten dat je alles hebt wat je nodig hebt voor school, dus maak een checklist als je lunches gaat inpakken, als je wat schoolspullen moet halen, als je nieuwe sokken of kleding nodig hebt of als je een oogonderzoek laten doen om een ​​nieuwe bril te krijgen, dat zijn dingen die je op een checklist wilt opnemen.

COMMUNICEREN EN ONDERSTEUNEN

Het maakt niet uit hoeveel planning en oefening er nodig is om een ​​kind voor te bereiden op het nieuwe schooljaar, er zullen waarschijnlijk obstakels zijn die onverwachts opduiken. De sleutel tot voorbereiding op het omgaan met die situaties is consistente communicatie en aanmoediging, of het nu een knuffel, een compliment of een gewoon vriendelijk woord is.