Laatst geüpdatet op februari 1, 2024 by Redactie

Valentijnsdag is helaas niet voor iedereen even leuk. De onrealistische verwachtingen kunnen op Valentijnsdag vaak gevoelens van verdriet en eenzaamheid kunnen oproepen. We geven hier dan ook tips om met Valentijnsdagblues om te gaan.

Tips om met Valentijnsdagblues om te gaan

Wees je eigen Valentijn

Blijf open en positief, zelfs als je je somber voelt. Eenzaamheid kan ervoor zorgen dat je je thuis wilt verstoppen en alleen wilt blijven. Doe in plaats daarvan een gezamenlijke inspanning om positief, open en optimistisch te blijven. Maak een plan met enkele genotzuchtige activiteiten, zoals jezelf trakteren op een massage, yogales of manicure. Weersta de drang om je verdrietig te voelen, zelfs als je op je dieptepunt bent.

Geef liefde, krijg liefde

Koester en zorg voor iemand (of iets) anders. Als we andere mensen helpen, helpen we eigenlijk onszelf. Maak valentijnskaarten en mail ze naar je vrienden en familie om ze te laten zien dat je aan ze denkt. Help een bejaarde buurvrouw of breng ze wat bloemen of gebak, of verwen jezelf en koop wat bloemen of koekjes voor jezelf.

Zet dingen in perspectief

Vraag jezelf af wat deze gevoelens van eenzaamheid en isolement veroorzaakt. Het erkennen ervan is een van de eerste stappen om het probleem op te lossen. Herformuleer je gedachten. Zie deze dag als een herinnering om dankbaarheid te oefenen en waardering te uiten. De meest zinvolle manier om de dag te vieren is misschien niet een chique diner in een chic restaurant, maar eerder een lijst met dingen die je leuk vindt aan jezelf en of je partner.

Blijf bezig

Als je gevoelens van eenzaamheid verwacht op Valentijnsdag, wacht dan niet totdat deze gevoelens zich manifesteren. Maak een lijst van alle dingen waar je blij van wordt. Ga naar de bibliotheek en zoek een reisboek om je te helpen bij het plannen van een vakantie. Plan om opnieuw contact te maken met een oude vriend via telefoon of Zoom. Houd jezelf en je geest actief.

Houd je gevoelens in de gaten

Het maakt niet uit hoe je je voorbereidt om de blues te vermijden, begrijp dat het kan gebeuren – en het is gebruikelijk rond Valentijnsdag. Houd het verschil in de gaten tussen je eenzaam voelen rond de dag zelf en symptomen die langer dan twee weken aanhouden. Als gevoelens van verdriet en eenzaamheid aanhouden, wil je misschien een therapeut zien. Symptomen van depressie zijn onder meer schuldgevoelens en hopeloosheid, verlies van interesse in activiteiten die ooit leuk waren, je verdrietig, angstig of moe voelen, veranderingen in slaap of eetlust, onvermogen om je te concentreren of suïcidale gedachten hebben.