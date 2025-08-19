Tips om nieuwe gewoonten aan te leren

Laatst geüpdatet op augustus 19, 2025 by Redactie

Een gewoonte is een handeling die we automatisch uitvoeren. We poetsen ’s ochtends en voor het slapengaan onze tanden, eten ons ontbijt, lunch en avondeten en drinken een kop koffie als we aan het werk gaan en de computer hebben opgestart. Wat van een gewoonte een gewoonte maakt, is dat we niet nadenken over wat we doen. Het brein gaat op de automatische piloot en we doen zoals we altijd hebben gedaan. Omdat wij mensen van nature lui zijn. Onze hersenen willen niet onnodig energie verspillen en denken bij voorkeur niet meer dan nodig is. Daarom moeten we actief nieuwe gewoonten aanleren door beslissingen te nemen. Er is geen snelle oplossing, maar er zijn gevestigde tools voor hoe te doen en hoe te slagen. We zullen die tools in dit artikel doornemen.

Wat is een gewoonte?

Ten eerste moeten we begrijpen wat er in de hersenen gebeurt als we een gewoonte creëren. Ons brein bestaat uit meer dan 100 miljard zenuwcellen. Het is de meest complexe structuur die we kennen. Deze zenuwcellen zijn verbonden door middel van synapsen en stellen ons in staat de wereld te begrijpen en taken uit te voeren. Als we een nieuwe gewoonte willen creëren, moeten we ook nieuwe verbindingen in de hersenen creëren, dat wil zeggen nieuwe synapsen. Dit doe je door te herhalen en nog eens te herhalen. Hoe vaker je iets herhaalt, hoe sterker de verbindingen. Als de verbindingen sterk genoeg zijn, hoef je niet meer te worstelen om de gewoonte vol te houden, dat spreekt voor zich.

Maar hoe komen we daar dan? Wel door te beslissen. Beslissen duurt echt maar een seconde en dan moet je handelen naar wat je hebt besloten. Om steeds weer over één ding te kunnen beslissen, is motivatie nodig. Je hoeft alleen maar met jezelf te verzoenen waarom je een nieuw gedrag wilt beginnen. Als je klaar bent, kun je met de onderstaande stappen beginnen.

Er is een gewoonte voor nodig

Een gewoonte bestaat uit drie stappen: trigger, routine en beloning. Trigger is wat een gedrag activeert, dat ons graag vertelt dat het tijd is om bepaalde verbindingen te activeren en een activiteit uit te voeren. Denk aan een gewoonte die je al onbewust elke dag maakt, wat is het dat die gewoonte triggert? Neem het voorbeeld uit het begin van het artikel, waar je komt werken, de computer start en een kop koffie gaat halen. Hier is een reeks gebeurtenissen die je aan elkaar hebt gekoppeld en die als trigger dienen voor de volgende gebeurtenis. Wanneer je weer achter de computer zit, kun je een slokje koffie nemen en de e-mail openen. Grote delen van onze dagen bestaan ​​alleen maar uit onbewuste triggers, waarbij de ene actie automatisch leidt tot de andere, een routine. De beloning hiervoor is de goede smaak en het aroma van je koffie, evenals een cafeïne-kick die je meeneemt door het lezen van het artikel.

Als je nieuwe gewoonte is om te gaan sporten, bepaal je op de dag zelf wanneer je dit doet. Misschien direct na het ontbijt, als je je tanden poetst. Koppel je nieuwe gewoonte aan een bestaande en je vergroot de kans op succes. Dan hoef je niet steeds nieuwe beslissingen te nemen en na te denken over wanneer je op de dag moet trainen. Wees zo specifiek als je maar kunt zijn en voer uit wat je hebt besloten, de routine.

Als je klaar bent, beloon je jezelf. Dat kan met een stuk chocola, een lang bad of iets anders dat je lekker vindt zijn. Uiteindelijk word je na een training rijkelijk beloond met endorfines, maar als het even duurt voordat de endorfines verschijnen, kan het leuk zijn om jezelf nog een beloning te geven.

Het gemakkelijk maken

Om te slagen, moet je het zo eenvoudig mogelijk maken en een omgeving creëren die je de juiste voorwaarden biedt. Als het doel is om te trainen, zet de kleding dan de avond ervoor klaar, of pak de tas in en zet deze voor de deur. Je moet vooraf beslissen wat je gaat trainen en voor hoe lang. Als je je training moet beginnen door na te denken of je moet rennen of naar de sportschool moet, of welke oefeningen je moet doen als je eenmaal in de sportschool bent, dan zullen er te veel moeilijke beslissingen zijn en is de kans groot dat de training niet zal lukken.

Groepsdruk

Nogmaals, wij mensen willen zo min mogelijk beslissingen nemen en het is belangrijk dat we in de kudde passen. Het is al sinds mensenheugenis belangrijk en een voorwaarde om te overleven. Profiteer van deze primitieve drive. Krijg hulp van vrienden en collega’s, groepsworkouts, sociale media en andere dingen die een sociale druk op je uitoefenen.

Koppel de gewoonte aan je identiteit

Ons zelfbeeld is een belangrijke factor in hoe we leven. Het maakt een verschil of je iemand wilt zijn die traint of dat je een persoon BENT die traint. Door met je identiteit te werken en je nieuwe gewoonte te integreren in je identiteit, wordt het makkelijker om te slagen. Probeer het: “Ik ben een gezond mens” versus “Ik wil een gezond mens zijn”. Besluit te zijn wie je wilt zijn en de kans op succes neemt toe.

Zo lang duurt het

Er zijn veel cijfers over hoeveel dagen het duurt om een ​​nieuwe gewoonte aan te leren. Sommigen zeggen 21 dagen, anderen 28. Uit een in 2009 gepubliceerd onderzoek blijkt dat het tussen de 18 en 254 dagen kan duren en in dat onderzoek was het gemiddelde 66 dagen. Het was sneller voor de deelnemers om eenvoudige gewoonten te creëren, zoals direct een glas water drinken in de ochtend, dan om moeilijkere gewoontes aan te leren, zoals hardlopen.

Hoe vaker je een gedrag uitvoert, hoe sneller en sterker de verbindingen in de hersenen worden. Misschien wel het meest bevredigende van het bovenstaande onderzoek is dat het helemaal oké bleek om soms te “falen”. Het is niet erg als je trainingen mist door een verkoudheid. De hersenen zijn de verbindingen die je al hebt gemaakt niet kwijt.

Dus geef niet op! En wees lief voor jezelf, wat zou je zeggen tegen een goede vriend(in) die een paar rondjes heeft gemist?