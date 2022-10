Tips om ondanks de hoge energierekening de winter door te komen

Laatst geüpdatet op oktober 24, 2022 by Redactie

Heel Nederland kijkt met angst en beven toe hoe het steeds kouder wordt. De meeste mensen durven nog nauwelijks de radiatoren aan te zetten. Uit angst voor een nog grotere kostenpost. Hoewel het kabinet heeft ingestemd met de nodige maatregelen, betekent dit alsnog voor veel mensen dat de energierekening soms wel 50 procent hoger uitvalt dan vorig jaar. Betekent dit dat je de gehele winter zit te koukleumen op de bank? En heb je eigenlijk helemaal geen idee hoe je de winter door moet komen? Maak dan gebruik van de volgende tips om niet alleen de energierekening te verlagen, maar ook om nog altijd comfortabel te kunnen wonen.

Beter isoleren

Het klinkt misschien een beetje vreemd om in tijden van financiële nood nog eens extra geld uit te geven. Toch heeft een investering voor betere isolatie zeker meerwaarde. Zelfs wanneer je hier geld voor zou moeten lenen. Het kabinet stimuleert bovendien de maatregelen die worden genomen om oudere woningen te isoleren. Wellicht kom je dus zelfs in aanmerking voor extra subsidies als je je plannen doorvoert.



Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om de woning beter te isoleren en daarmee de warmte beter vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van kunststof kozijnen in combinatie met HR++ glas of triple glas. Kunststof is een materiaal wat van nature goed isoleert. Bovendien is het makkelijk in onderhoud én biedt het een waardevermeerdering voor je woning. Zo hou je de ergste kou buiten de deur en blijft de temperatuur in huis zo stabiel mogelijk. Dit betekent dus ook dat de verwarming minder vaak aan hoeft.

Slim gebruik van de gordijnen

Is je woning redelijk goed geïsoleerd? Maar merk je dat het nog altijd veel te snel afkoelt in huis? Met name in de nacht? Dit zie je vooral bij woningen met flinke raampartijen. In de zomer wordt het daar flink warm, maar in de winter vervliegt de warmte. Ook ondanks de verschillende isolerende maatregelen zoals dubbelglas. Zij het wel in mindere mate natuurlijk.

Voor deze woningen is er ook nog een geheel andere – en bovendien relatief goedkope – optie. Namelijk slim gebruik maken van gordijnen. Gordijnen van zware, kwalitatieve stof kunnen heel veel kou van buiten tegenhouden. Bovendien houden ze de warmte in huis juist weer vast. Op die manier zal je merken dat het veel minder afkoelt in huis. Zorg ervoor dat je de gordijnen zoveel mogelijk opent als de zon op het raam staat. Zodra de zon weg is, sluit je de gordijnen weer. Zo blijft het heel aangenaam in huis.

Bekijk of financiële steun mogelijk is

Denk vooral niet dat je hier alleen in staat. In Nederland beschikken we gelukkig over veel extra voorzieningen voor mensen met weinig inkomsten of voor zij die nu in de knoei raken door de hoogte van hun energierekening. Vraag daarom eens aan de gemeente na wat zij voor jou kunnen betekenen tijdens het isoleren van de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE). Hiervoor kom je in aanmerking wanneer je hoofdeigenaar bent van een woning en deze voorziet van nieuwe energiebesparende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp, zonnepanelen, enzovoorts



Mensen met zeer lage inkomens kunnen op dit moment ook in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro. Dit geldt enkel wanneer je minder dan 1310,05 (alleenstaand) of 1871,50 (samenwonend) verdient.