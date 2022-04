Tips om optimaal te genieten van hortensia

In de zomer is het tijd om volop te genieten van de zon in eigen tuin en op balkon of terras. Wil je bloeiend de zomer in? Kies dan eens voor hortensia’s. Je geniet tot diep in het najaar van de prachtige bloemen. Mei is een prima maand om de hortensia in de tuin te planten of in potten te zetten.

Zon of schaduw

Zowel schaduwhoekjes als zonnige plekken in de tuin of op het terras vrolijk je eenvoudig op met hortensia’s. Hou wel rekening met het aantal zonuren per dag. In de volle zon doen met name pluimhortensia’s en kleurrijke boerenhortensia’s het goed. Witte boerenhortensia’s en de populaire ‘Annabelle’-soorten houden liever van een plekje in de (half)schaduw. Planten die in de volle zon staan, hebben over het algemeen iets meer water nodig dan planten op een donker plekje.

Tuin of terras

Zelfs op het kleinste balkon of terras kun je volop genieten van tuinhortensia’s. Gewoon door ze in potten te zetten. Een goede afwatering is dan wel belangrijk, bijvoorbeeld door een gat in de bodem van de pot. Het overtollig (giet)water kan dan eenvoudig wegvloeien. Gebruik bij het aanplanten speciale potgrond voor hortensia’s. De wortels kunnen zich dan goed ontwikkelen zodat de plant optimaal bloeit. Doordat de hortensia verschillende verschijningsvormen kent, past de plant zowel in landelijke tuinen als in stoere stadstuintjes.

Vroeg of laat

De eerste hortensia’s in de tuin bloeien vanaf eind mei. Soorten als Annabelle en pluimhortensia bloeien iets later, respectievelijk vanaf eind juni en eind juli. Als het bloeiseizoen in het najaar voorbij is, kun je nog volop genieten van de planten. De uitgedroogde bloemen geven de tuin extra sierwaarde en bij vorst of sneeuw zijn ze betoverend om te zien. Pas in het voorjaar knip je de dorre bloemen weg, zodat de hortensia zich kan opmaken voor een nieuw bloeiseizoen.

Kleurenspel

Voordat hortensia’s gaan bloeien, zitten de planten vol met frisgroene knoppen. Als de bloemblaadjes zich ontvouwen zie je hun kleur. Dat kan variëren van wit, blauw, paars, roze, rood tot groen. Er zijn ook soorten die onder invloed van zonlicht een wisselend kleurenspel vertonen binnen één seizoen. Het kan voorkomen dat je blauwe hortensia na een aantal bloeiseizoenen een roze kleur krijgt. Of juist andersom. Geen reden tot paniek, want het heeft te maken met de samenstelling van de tuingrond. Blauwe hortensia wordt roze door kalkrijke grond. Wil je dat ie toch blauw blijft? Strooi dan zogenoemde blauwmakerkorrels (aluin) rond de voet van de plant.

Voor moeder en vader

Sinds jaar en dag is hortensia een zeer populair cadeau voor Moederdag, elke 2e zondag van mei. Maar wist je dat de plant ook ‘in trek’ is bij vaders met groene vingers? Verras hem op Vaderdag eens met een hortensia in een stoere kleur als dieppaars of blauw.

Verzorgingstips

Op het plantenlabel staan diverse symbolen waaronder een zwart (schaduw), zwartwit (halfschaduw) of wit zonnetje (volle zon). Zo weet je precies welke hortensia geschikt is voor jouw tuin. Alle hortensia’s houden wel van een stevig slokje water. Gebruik bij het aanplanten speciale hortensiagrond en geef tijdens de zomermaanden voeding. Zo heb je een sterke plant die extra lang en uitbundig blijft bloeien.

Tuinhortensia’s zijn verkrijgbaar bij onder andere tuincentra, bloemisten en webshops.

