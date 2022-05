De handtas is een onmisbaar accessoire geworden. Maar wat maar weinigen weten: dit heeft vaak fatale gevolgen voor de ruggezondheid. Experts raden aan: handtassen mogen maximaal tien procent van je eigen lichaamsgewicht wegen, maar ze zijn meestal zwaarder (vrouwen dragen ongeveer 3,5 tot 9 kilogram bij zich) en leiden snel tot pijn en een slechte houding.

De kans op langdurige schade aan de rug neemt toe met het gewicht. Handtassen als constante en populaire metgezellen met veel opslagruimte worden elke dag een gezondheidsrisico zonder opgemerkt te worden. Gelukkig ontwikkelen symptomen zich niet van de ene op de andere dag, dus opmerkzaam gedrag kan pijn op de lange termijn voorkomen. We hebben hier tips om rugpijn door tassen te voorkomen.

Stap 1 – Ballast weggooien

Het leven van een vrouw zit in haar handtas. Er zit van alles in dat belangrijk nuttig en nuttig is, en de gebruikelijke prullaria – alle dingen die ze elke dag nodig heeft. Bovendien zijn ze een constante metgezel en meestal het hoogtepunt van de outfit, maar ze zijn vaak puur vergif voor de rug. De eerste stap naar verbetering ligt dus voor de hand: opruimen! Neem de tijd om de inhoud van de tas te onderzoeken en uit te zoeken wat je niet echt nodig hebt. Het extra boek, twee tijdschriften, je tablet, de paraplu ook al schijnt de zon en een zware bidon? Ga gewoon naar buiten met alles waar je zonder kunt. Je kunt op deze manier aardig wat gewicht besparen.

Stap 2 – Verander schouders

Het dragen van een handtas heeft invloed op je hele bewegingsapparaat! Het lichaam neemt automatisch de positie in die nodig is om de last in evenwicht te houden. Dit is niet altijd de gezondste houding. Een ongelijkmatige gewichtsverdeling en belasting kunnen bepaalde delen van de rug- en nekspieren nadelig beïnvloeden. Draag daarom het hengsel het beste over je borst of wissel regelmatig van schouder waarop je de handtas draagt. Gebruik de armgebogen variant alleen voor lichte, kleine tassen, omdat het hier niet gemakkelijk mogelijk is om veel gewicht te balanceren. Een andere optie: Als het past bij de outfit of de gelegenheid, kan je ook kiezen voor een rugzak, vooral als er meer gewicht moet worden vervoerd.

Stap 3 – Slimme planning is het halve werk

Altijd hetzelfde model? Wat saai! De keuze van de tas moet net zo gevarieerd zijn als de outfit. Het belangrijkste criterium is niet de optiek! Als je weet dat het een lange dag wandelen gaat worden, maak er dan geen zware leren tas van met metalen hardware, of een tas die je nauwelijks over je schouder kunt passen en om je pols moet dragen. Een rugzak is over het algemeen rugvriendelijker over een langere periode, omdat het gewicht beter over beide schouders wordt verdeeld.

Stap 4 – Houd me stevig vast of “Mijn tas is van mij!”

Zelfs een rugzak is geen garantie voor rugvriendelijk dragen. Het aan één kant of in je hand dragen ziet er misschien cool uit, maar je rug zal het anders zien en zal snel protesteren. Over het algemeen moet het gewicht van handtassen of rugzakken dicht bij het lichaam worden gehouden. Als alles maar losjes bungelt, kunnen er snel verkeerde belastingen ontstaan. Zorg er ook voor dat je zo rechtop mogelijk staat en een rechte rug hebt. Trouwens: als je actief bezig bent met sporten, is het meestal makkelijker voor je. En wees voorzichtig met jezelf: zodra je slungelig wordt, ga je dit tegen en ga je weer rechtop staan.

Meer tips voor een gezonde rug: