Tips om te gezond te sporten tijdens de hittegolf

Het binnenkrijgen van de dagelijkse dosis vitamine D en ondertussen genieten van de buitenlucht; sporten in de zomerzon heeft vele voordelen. De hitte van de zon kan je lichaam echter ook extra belasten en kan dit leiden tot warmtegerelateerde medische problemen. Nu de komende dagen de temperaturen de pan uit rijzen, is het belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf tegen oververhitting te beschermen. Als je graag buiten sport, kan je met een beetje voorbereiding al een heel eind komen. David Lloyd Clubs geeft 7 tips voor een veilige en fijne work-out in warm weer tijdens de huidige hittegolf.

1. Blijf gehydrateerd

Als je in de zon sport, zweet je meer dan normaal. Drink dus water voor, tijdens en na het sporten om uitdroging te voorkomen. Een dorstig gevoel kan een teken zijn dat je al uitgedroogd bent, dus wacht niet tot het einde van je training om water te drinken; neem daarom tussendoor regelmatig een slok water om je vochtgehalte op peil te houden. Probeer ten minste een halve liter water te drinken voor elk uur dat je in de hitte aan het trainen bent. Wanneer je van plan bent langere tijd te sporten, drink dan een sportdrank. Dit helpt je om belangrijke elektrolyten en vloeistoffen aan te vullen die je door het overmatige zweten kwijt raakt.

2. Ga het water in

Er is niets verfrissender dan op een warme zomerdag een frisse duik te nemen. Niet alleen is zwemmen een geweldige low-impact, full-body workout voor mensen van alle leeftijden, maar het koude water kan helpen voorkomen dat je oververhit raakt. Profiteer van de 14 daagse trial bij David Lloyd door een duik te nemen in één van David Lloyd Club’s zwembaden.

3. Vermijd de middagzon

Als het mogelijk is, plan je training dan vroeg in de ochtend of laat op de avond als het koeler is. Niet alleen is de temperatuur meestal het hoogst tussen 10.00 en 16.00 uur, maar dat is ook de tijd dat de zonnekracht het sterkst is. David Lloyd Club’s buitenles; Battlebox, zijn speciaal hierdoor gepland op koelere momenten van de dag, zodat je kan genieten van buiten sporten op een veilige manier. Battlebox lessen zijn geschikt voor deelnemers van alle niveaus.

4. Controleer het weerbericht

Verminder je training bij hoge temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad. Op warme, vochtige dagen gaat je hartslag omhoog omdat je lichaam harder moet werken om af te koelen en zweet te verdampen. Zo worden eenvoudige work-outs al snel een stuk intenser. Hoewel de verleiding groot kan zijn om jezelf te pushen en door te zetten, is het beter om op veilig te spelen en pauzes te nemen bij dit soort weer. Als de temperatuur 26 graden of hoger wordt (vooral als de luchtvochtigheid ook hoger dan normaal is), moet je tijdens een buitentraining extra voorzichtig zijn. Bij deze temperaturen zijn vermoeidheid, hitteberoerte, hittekrampen en hitte-uitputting veel sneller mogelijk. Tip: blijf binnen of ga naar een fitnesscentrum met airconditioning, om je conditie op peil te houden.

5. Draag geschikte kleding

Help je lichaam zo koel mogelijk te blijven door ademende, lichtgewicht kleding te dragen. Kies voor lichte kleuren om de zon te weerkaatsen en voor katoen of technische stoffen die zweet afvoeren.

6. Vergeet de zonnebrandcrème niet

Kies zonnebrandcrème met een SPF bescherming van 30 of hoger en dan het liefst eentje die waterbestendig is, zodat als je begint te zweten, de bescherming niet van je gezicht loopt. Breng de zonnebrandcrème elke twee uur opnieuw aan om beschermd te blijven.

7. Sport binnen

Als je twijfelt doe je oefeningen dan binnen. Om ziektes of blessures te voorkomen tijdens extreem warme dagen, wees verstandig, en luister naar je lichaam. David Lloyd Club’s fitnesszalen, tennisbanen en studio’s zijn voorzien van airconditioning, zodat je de hele zomer koel en comfortabel kunt blijven sporten. Ontdek dit nu zelf gemakkelijk door je in te schrijven voor de 14-daagse trial voor maar €14 bij David Lloyd Clubs. In de maand augustus kan je je hiervoor aanmelden.