Huidonvolkomenheden treden meestal op in tijden van hormonale schommelingen. Lelijke puistjes, mee-eters en zelfs acne zijn niet alleen een plaag tijdens de puberteit. Zelfs bij volwassenen ouder dan 30 jaar kunnen de talgklieren meer talg produceren, verstopt en ontstoken raken. De oorzaken van een onzuivere huid zijn complex, deels genetisch of psychisch veroorzaakt door stress.

Tips tegen een onzuivere huid

Om op de lange termijn van puistjes en mee-eters af te komen, moeten we zo holistisch mogelijk te werk gaan:

1. Minimaliseer de impact op het milieu

Verontreinigende stoffen die we via de lucht, het water of voedsel binnenkrijgen, worden via onze huid uitgescheiden. Aangezien de huid ons grootste uitscheidingsorgaan is, leidt dit tot onzuiverheden.

2. Verander van dieet

Fastfood, zuivelproducten, witte suiker en witte bloemproducten tasten de gezonde darmflora aan. Ze belemmeren de ontgifting van afvalstoffen door ons lichaam. Als we erin slagen om additieven en gifstoffen uit onze voeding te verwijderen en in plaats daarvan vers, onbewerkt voedsel te eten (clean eating), zullen huidproblemen snel aanzienlijk verbeteren.

3. Vermijd nicotine en alcohol

Een andere huidvijand is nicotine en alcohol. Ze zijn mogelijk verantwoordelijk voor vergrote poriën, puistjes en vlekken, evenals voortijdige veroudering en verslapping van de huid.

4. Medicatie indien mogelijk niet bij langdurig gebruik

Medicijnen mogen we alleen in noodgevallen en tijdelijk gebruiken, want net als de pil kunnen ook medicijnen als bijwerking de hormoonhuishouding van het lichaam op de lange termijn verstoren.

5. Gezichtsverzorging zonder emulgatoren

De natuurlijke beschermlaag van onze huid bestaat uit lipiden (vetten). Deze barrièrelaag beschermt de huid tegen milieuverontreinigende stoffen en bacteriën die van buitenaf binnendringen en inflammatoire puistjes en onzuiverheden veroorzaken. Agressieve oppervlakteactieve stoffen en emulgatoren in cosmetica vernietigen deze beschermende lipidebarrière. Daarom raden we een oppervlakteactieve en emulgatorvrije gezichtsreiniging en -verzorging aan om de huidbarrière te versterken.