Tips tegen voorjaarsmoeheid

Laatst geüpdatet op april 25, 2023 by Redactie

Het is eindelijk weer zover: de dagen zijn weer langer en helderder. Deze verandering is echter voor sommige mensen best moeilijk. Slaperigheid en problemen met de bloedsomloop kunnen in deze tijd van het jaar onaangename metgezellen zijn. Er zijn een paar tips en trucs die je kunt gebruiken tegen voorjaarsmoeheid, waardoor je je fitter kunt voelen.



Een heel belangrijk punt is het slaapritme of de regelmatige slaap. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk in de frisse lucht te bewegen. Zelfs een korte dagelijkse wandeling in de lentezon gaat vermoeidheid tegen. Want het natuurlijke daglicht en zonlicht stimuleert de aanmaak van het stemmingsverhogende hormoon serotonine.

Integreer veel beweging in het dagelijks leven

Probeer ook zoveel mogelijk lichaamsbeweging in je dagelijks leven op te nemen. Kleine ademhalings- en fitnessoefeningen direct in de ochtend na het opstaan ​​helpen de bloedsomloop te stimuleren. De oefeningen kun je het beste voor een open raam doen om het lichaam van een echte zuurstofdouche te voorzien. Koud-warme wisseldouches brengen ook de bloedsomloop op gang. Het is belangrijk om hiermee te eindigen met het koude water.

Eet gezond

Ook voeding speelt een belangrijke rol: we raden meerdere kleine maaltijden per dag aan, die licht verteerbare eiwitten en vezels bevatten. Daarnaast dienen verse groenten en fruit, seizoenssalades en minimaal 1,5 liter vocht op het dagschema te staan.



Vooral na de vaak ongezonde voeding in de winter met vet voedsel en snoep, is het lichaam nu blij met licht verteerbaar voedsel dat rijk is aan vitamines. Er moet worden gezorgd voor voldoende toevoer van vitamine D en B, evenals ijzer, zink en magnesium.

Overigens: Regelmatige duurtraining – bij voorkeur in de frisse lucht – helpt om te voorkomen dat voorjaarsmoeheid in de eerste plaats ernstig wordt.