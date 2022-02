Tips & Tricks voor het wassen van lingerie & swimwear

Via het platform TikTok kwam er een discussie op gang over hoe vaak beha’s nou echt gewassen moeten worden. Een Britse TikTokker ontdekte dat haar vriendin haar beha’s maar één keer per jaar in de machine stopt en stelde vervolgens dezelfde vraag aan haar volgers “hoe vaak was jij jouw bh?”. Vrouwen van over de hele wereld reageerden waarbij sommigen hun beha’s na elke keer dragen wasten en anderen bekenden het slechts maandelijks te doen. Marie Jo geeft antwoord op hoe het echt zit.

Tips & Tricks Lingerie & swimwear

Controleer specifieke wasinstructies in het etiket. Maak alle haakjes en sluitingen vast en doe je lingerie of badgoed afzonderlijk in een afsluitbaar waszakje.

Vul de trommel tot maximaal 1/3, bij voorkeur met andere fijne items van dezelfde kleur. Kies voor een fijnewasprogramma op 30 °C, met een laag toerental (max. 600 rpm). Gebruik een kleine hoeveelheid mild vloeibaar wasmiddel voor delicate was en voeg géén bleekmiddel of wasverzachter toe.

Lees ook: Manieren om ondergoed lijnen te vermijden

Stop je items niet in de droogtrommel, maar laat ze aan de lucht drogen op een droogrek (bij voorkeur binnen of in de schaduw, niet in de volle zon). Haal de cups van je voorgevormde bh’s uit elkaar, zodat ze zonder deuken of vouwen drogen.

Wanneer je items volledig droog zijn, is het belangrijk om ze goed op te bergen. Schuif de cups van je beha’s en badgoed in elkaar en berg ze in een rijtje op, zodat ze hun vorm behouden in je lade.

Draag nieuw badgoed niet in de sauna of jacuzzi en spoel na gebruik onmiddellijk uit in helder water. Het is aangeraden lingerie na 2 of 3 keer dragen te wassen. Wring je items niet uit, leg je items nooit op een warmtebron en strijk ze niet.

Vermijd contact met hoge chloorconcentraties en zonnecrème.