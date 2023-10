Tips van Bumble experts om ghosthing te vermijden

Laatst geüpdatet op oktober 17, 2023 by Redactie

Halloween staat voor de deur en dit jaar zal de scariest feestdag een overvloed aan wezens bevatten, maar zal verrassen door het gebrek aan geesten in onze dates. Bumble, de app waar vrouwen de eerste zet doen, biedt alle singles de tools om van Halloween een feest vol betekenisvolle verbindingen te maken. De app werft haar eigen leger van geestenjagers en deelt de tips van haar experts om ghosthing te vermijden.

Een recente studie van Bumble heeft onthuld dat in Nederland een overweldigende meerderheid (86%) van de mensen op Bumble eerlijkheid en openheid het belangrijkst vindt in een relatie. Maar liefst 53% van de Nederlanders knapt af op mensen die niet duidelijk zijn over hun bedoelingen.

Ana Lombardía, psycholoog en seksuoloog bij Bumble, verklaart: “Wanneer iemand een relatie wil beëindigen, kan het gesprek eindigen in confrontatie en dat is vaak wat echt angstaanjagend is. Het gaat gepaard met het erkennen van gevoelens, verantwoordelijkheid nemen voor het beëindigen van de relatie en voorbereid zijn om de mogelijk negatieve reactie van de partner te ontvangen. Voor velen is het gemakkelijker om gewoon te verdwijnen. Met affectieve educatie en een grotere verantwoordelijkheid kunnen we leren om dit soort confrontaties te beheren en onze dates en relaties op een bewustere, oprechtere en vriendelijkere manier te beleven.”

Onlangs heeft Bumble om deze reden haar toewijding aan haar community versterkt door de app een nog veiliger platform te maken. Bumble heeft haar app gebouwd rond vriendelijkheid, respect en gelijkheid, en de gemeenschap speelt hierin een belangrijke rol.

Vanaf deze maand kunnen gebruikers zelf ghosthinggedrag rapporteren, dat wil zeggen, mensen rapporteren die verdwijnen of niet opdagen voor eerder gemaakte afspraken. Leden die rapporten verzamelen voor dit soort gedrag kunnen worden verbannen en uit de applicatie worden verwijderd.

Als je denkt dat de verbinding met je date of partner niet was zoals je had verwacht en je die persoon liever niet meer wilt zien, is het beter om te delen wat je denkt en dit op een vriendelijke manier te doen. Met dat doel geeft Ana Lombardía, psycholoog en seksuoloog bij Bumble, ons enkele tips over hoe je de sprong kunt wagen en gewoon een geest in kostuum kan zijn tijdens Halloween.

3 tips om ghosthing te vermijden

1. Stuur op z’n minst een bericht:

Laat hun bericht niet op “gelezen” staan en laat hen weten waar je hoofd staat zodat ze verder kunnen gaan. Als je meer dan vier of vijf dates hebt gehad en je wilt het uitmaken, laat haar dan idealiter weten hoe je je voelt, zelfs als het per bericht is.

2. Beschadig hun vertrouwen niet:

Als het gaat om het beëindigen van een romantische relatie, is het belangrijk om een balans te vinden tussen eerlijk zijn over hoe je je voelt en vriendelijk en attent zijn. Bespaar hen de details als je denkt dat je hun gevoelens kunt kwetsen; er zijn manieren om duidelijk te maken dat je niet op zoek bent naar een volgende date, maar behoud het vertrouwen van je partner.

3. Wees vriendelijk:

Als het duidelijk is dat er geen wederzijdse vonk was, probeer dan iets als: “Het was geweldig om je wat beter te leren kennen, het is altijd leuk om iemand te ontmoeten die van katten houdt!”. Uiteindelijk denk ik dat we beter af zijn als vrienden, maar bedankt voor de tijd die we samen hebben doorgebracht.”