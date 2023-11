Tips voor bladzuigers en bladblazers

Laatst geüpdatet op november 22, 2023 by Redactie

De bladeren vallen van de bomen en daarmee zijn bladzuigers en bladblazers weer in het hoogseizoen. De tuinhulpen verwijderen op een rugvriendelijke en tijdbesparende manier ongewenste bladeren van trottoirs, terrassen of tuinen. We leggen hier uit waar de verschillen liggen en waar je op moet letten bij de aanschaf van de apparaten.

Bladzuiger versus bladblazer

Bladzuigers en bladblazers beloven allebei dat ze het tuinieren gemakkelijker zullen maken. Maar wat zijn de verschillen en wat zijn de voor- en nadelen? Bladzuigers zuigen, zoals de naam al doet vermoeden, de bladeren op en vangen ze op in een opvangzak. Het versnippermechanisme dat in veel apparaten is geïntegreerd, maakt het gemakkelijker om de bladeren te composteren. Het nadeel is dat de apparaten kleine dieren zoals insecten opzuigen.



Bladblazers blazen de bladeren daarentegen in één richting, waardoor gebruikers een stapel bladeren kunnen creëren en deze vervolgens gemakkelijk kunnen verwijderen. Deze tweede stap is echter een nadeel ten opzichte van het bladvacuüm. Bovendien brengen bladblazers niet alleen bladeren in beweging, maar ook fijn stof, sporen of dierlijke uitwerpselen en maken wind en vocht het werken met de bladblazer lastiger. Ze zijn echter meestal iets stiller dan bladzuigers en zuigen geen kleine dieren op. Veel tuinbezitters kiezen ook voor combinatiemodellen die de functies van beide apparaten combineren.

Een kwestie van drive

Of het nu een bladzuiger of een bladblazer is, je kunt kiezen tussen apparaten op accu, benzine en elektrisch.

Benzinemotor: Bladzuigers of bladblazers die op een benzinemotor draaien behoren tot de krachtigste modellen. Ze kunnen ook tegen natte bladeren en kunnen urenlang en op grote oppervlakken worden gebruikt. Ze stoten echter uitlaatgassen uit, zijn luid en hebben een aanzienlijk gewicht als ze vol zijn.

Batterij: Apparaten die op batterijen werken scoren punten door hun lagere gewicht en lagere volume, en produceren bovendien geen uitstoot. Ze zijn echter niet zo krachtig als apparaten op benzine en hun gebruiksduur wordt beperkt door de levensduur van de batterij. Daarom zijn deze modellen meer geschikt voor kleinere locaties zoals tuinen.

Stroomkabel: Bladzuigers en bladblazers met kabelbediening hebben in principe dezelfde voor- en nadelen als apparaten die op batterijen werken. Bovendien maakt de kabel ze minder flexibel in gebruik.

Belangrijke kenmerken van de bladzuiger

Afhankelijk van het model heeft de opvangzak van een bladzuiger een inhoud van 25 tot 50 liter. Hoe groter, hoe langer je achter elkaar kunt werken. Het gewicht neemt echter ook merkbaar toe. Als er een versnipperfunctie is geïntegreerd, past er aanzienlijk meer inhoud in de bladzak. Bladeren en twijgen worden bij het hakken samengedrukt tot ten minste een tiende van hun oorspronkelijke volume. De tas moet met minimaal een tweepuntsverbinding aan het apparaat worden bevestigd en beschikken over hoogwaardige naden en ritssluitingen, omdat deze bijzonder belangrijk zijn voor een lange levensduur. Zonder een intacte opvangzak kan de bladzuiger niet meer goed gebruikt worden.

Belangrijke kenmerken van de bladblazer

Als het om bladblazers gaat, moeten kopers bijzondere aandacht besteden aan de prestaties van de bladblazer. Voor droge bladeren of gras is een apparaat dat een luchtstoot genereert met een snelheid van zo’n 200 km/uur voldoende. Twijgen, snoeiafval of natte bladeren kunnen gemakkelijker worden verwijderd met apparaten die een snelheid tot 300 km/u kunnen halen. Het apparaat moet ook zijn uitgerust met een oververhittingsbeveiliging, omdat langdurig werken met hoge snelheden kan leiden tot oververhitting van de motor en schade kan dus leiden. Het uitstromende luchtvolume heeft invloed op de ruimte die tijdens het reinigen kan worden bedekt. Kleinere en goedkopere blowers hebben doorgaans een volume van 200 m3/uur. Met waarden tot 800 m3/u is dit een zeer efficiënt apparaat dat zelfs grote oppervlakken in een mum van tijd bladert. Als het apparaat over een speedlock beschikt, kan er een constant vermogen worden ingesteld en kan de uittredende luchtstroom worden geregeld.

Comfort bij het tuinieren

Het gewicht van bladzuigers en bladblazers kan bij langdurig gebruik zijn tol eisen van de armspieren. Daarom moet je waarde hechten aan een ergonomische, verstelbare handgreep, een in lengte verstelbare blaasbuis en een praktische schouderriem. Deze eigenschappen verhogen het comfort op de lange termijn aanzienlijk. Er zijn ook apparaten die op een rugzak kunnen worden gedragen (een soort ‘rugzak’). Apparaten met wielen zorgen ervoor dat je de blazer of zuiger voor je uit kunt duwen in plaats van dat je hem moet dragen.

Dit is belangrijk om in gedachten te houden bij het gebruik ervan

Voordat je bladzuiger schoonmaakt, moet je de stekker uit het stopcontact halen.

Gebruik op grind en grindoppervlakken moet worden vermeden, omdat opgeworpen stenen verwondingen kunnen veroorzaken.

Er moet een veilige afstand tot mensen en dieren worden aangehouden.

De regionaal geldende rusttijden moeten in acht worden genomen.

Wanneer de motor draait, mag het apparaat niet onbeheerd worden achtergelaten en mag de opvangzak niet worden verwijderd.

Bij bladzuigers bestaat gevaar voor micro-organismen.

Stevige schoenen en gehoorbescherming beschermen de gebruiker

