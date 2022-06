De zomer is officieel begonnen! Daarom deelt female first dating app Bumble tips voor de ideale vakantieliefde. Je weet wat ze zeggen: de mensen die je onderweg ontmoet zijn het beste deel van het avontuur.

Maak gebruik van de functies van de app

Je kunt de functies van Bumble ook gebruiken om direct naar een date te gaan. Zet de reismodus aan voordat je op je bestemming aankomt, zodat je kunt chatten met mensen op de plek die je gaat bezoeken. Maar wees strategisch over je afstandsinstellingen: houd je parameters binnen de stad of het gebied dat je bezoekt.

Wees ruimdenkend

Wanneer je een potentiële date ontmoet, heb je normaal gesproken een mentale checklist van waar je naar op zoek bent. Laat dat thuis, vooral als je op reis bent. Net zoals je misschien meer open staat voor nieuw eten of activiteiten in het buitenland. De meerderheid (72%) van de mensen in een romantische relatie ervaart verschillende verwachtingen op basis van geslachtsidentiteit. Mensen zijn er echter van overtuigd dat we in een ideale wereld geen verwachtingen zouden hebben over wie meer geld verdient (56%), een succesvollere carrière heeft (52%), of wie de eerste stap zet door een date te initiëren (39%). Dus pas je date-filters aan – misschien je leeftijdsgroep, of het soort relatie dat je zoekt – om een beetje flexibeler te zijn. Wie weet wat er kan gebeuren! Het is ook belangrijk om te onthouden dat de normen van daten er anders uit kunnen zien waar je op vakantie bent.

Zet locatie-afhankelijke informatie in je profiel

Het bijwerken van je Bumble bio elke keer dat je naar een nieuwe stad of land reist kan een handige manier zijn om de connecties en ervaringen aan te trekken die je zoekt. Vermeld de talen die je spreekt en hoe lang je in de stad blijft. Op die manier is de kans groter dat je mensen vindt met wie je makkelijk kunt communiceren, en stel je een realistisch tijdschema op voor ontmoetingen.

Stel veiligheid voorop

Plan een ontmoeting op een openbare locatie voor je eerste date. Aangezien het land helemaal nieuw voor je kan zijn kan dit ook een toeristische attractie zijn, vertel je date van tevoren wat je graag wilt zien. Wie weet eindig je op een boottocht of een ritje op een kameel! Laat altijd iemand weten waar je naartoe gaat. Als het een eerste date is, is het een goed idee om overdag op date te gaan. Dit is veiliger dan een nachtelijke ontmoeting. Verder kun je telefoongesprekken en/of video chats maken binnen de Bumble app zonder persoonlijke contactinformatie uit te hoeven wisselen, zoals een telefoonnummer of e-mail, het is een goede manier om op deze manier het gesprek te beginnen en af te tasten. Daarnaast maakt de app gebruik van geautomatiseerde beveiligingen om opmerkingen en afbeeldingen te detecteren die in strijd zijn met de richtlijnen en voorwaarden. Nadat je al deze veiligheidsmaatregelen hebt genomen, zal de date meer ontspannen en exciting aanvoelen.