Tips voor de juiste bewatering voor tuin en balkon

Een zee van kleurrijke bloesems en felgroen blad: we houden van onze tuinen en balkons. Er is veel werk nodig om ervoor te zorgen dat de planten zelfs in de zomerse hitte groeien en bloeien. Of het nu met een gieter, tuinslang of gazonsproeier is – de juiste bewatering is de basis. We geven hier tips over wat belangrijk bij het besproeien van tuinplanten, gazons en potplanten.

Tip 1: De juiste dosering maakt het verschil

Om de vorming van lange wortels te bevorderen, is het raadzaam om minder vaak, maar overvloedig water te geven. Zo zijn de planten beter bestand tegen langdurige droogte. Schimmelziekten kunnen worden voorkomen door van onderaf dicht bij de wortels water te geven en niet bij de bladeren en bloemen van de plant. Daarnaast geldt het volgende: Laat de grond niet in één keer met water overstromen. De hoeveelheid kan beter gedoseerd worden met een fijne straal – en de waardevolle mineralen blijven in de bodem in plaats van weggespoeld te worden.

Tip 2: Kraan- of regenwater?

Kraanwater, regenwater of zelfs de toevoer uit een put: er zijn verschillende bronnen die als basis voor irrigatie kunnen worden gebruikt. Niet iedereen heeft toegang tot een bron, maar kraanwater is kostbaar, duur en in sommige gevallen te hard. Daarnaast is door de zon verwarmd water beter voor gevoelige planten dan een ijskoude douche uit de kraan. Een goede keuze voor kleine tuinen, balkons of terrassen is daarom het gebruik van een regenton.

Tip 3: De juiste grond

Hoe vaak je water moet geven, hangt met name af van de bodemgesteldheid: leemachtige grond bijvoorbeeld slaat veel water op, terwijl zandige ondergrond nauwelijks. Het extra gebruik van schorsmulch is een goede oplossing om vocht vast te houden. Bij het kiezen van de grond voor potplanten moet erop worden gelet dat deze klei bevat – waardevolle mineralen zorgen ervoor dat de kuipplanten optimaal kunnen gedijen. Het is ook raadzaam om een ​​laag geëxpandeerde klei in de pot of emmer te vullen. Dit materiaal kan lang water vasthouden, waardoor planten goed bewaterd blijven tijdens de zomerse hitte.

Tip 4: Slimme ondersteuning in de tuin

De vroege ochtend is de beste tijd van de dag om water te geven. Op deze manier verdampt het water niet direct en kan het langzaam in de grond sijpelen. En wat te doen bij ziekte, vakantie of zakenreis? Een irrigatiesysteem inclusief automatische irrigatie en ingebouwde timer neemt de komende taken volledig automatisch over. Zo worden de planten correct bewaterd en wordt tegelijkertijd water bespaard.