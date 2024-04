Tips voor duurzaam toerisme op Mauritius

Laatst geüpdatet op april 3, 2024 by Redactie

Mauritius, beroemd om haar kleurrijke landschappen, cultuurrijke dorpen en spectaculaire lagune, zet zich in om duurzaam toerisme te verbeteren. Zo zijn er verschillende partijen en initiatieven op het eiland om iedereen bewust om te laten gaan met de omgeving. Daarnaast biedt het eiland in de Indische Oceaan ook veel opties voor reizigers die bewust om willen gaan met het milieu. We zetten een aantal van deze initiatieven die Mauritius heeft opgezet voor een betere en duurzamere toekomst voor toerisme op een rijtje.

Natuur ontdekken op een verantwoorde manier

Verschillende toeristische organisaties hebben stappen ondernomen om de natuur op het eiland te behouden en te beschermen. Een voorbeeld is Ebony Forest, een beschermd gebied van 50 hectare met unieke flora en fauna. Wie hier een excursie boekt, krijgt naast uitgebreide kennis over de inheemse soorten een rondleiding door het gebied zonder dat de natuur wordt aangetast. Er zijn afgebakende wandelpaden aangelegd die goed onderhouden worden, waardoor bezoekers op een verantwoorde manier het gebied kunnen bezoeken. Daarnaast wordt de opbrengst van de excursies gebruikt voor het behoud van het gebied en om nieuwe onderzoeksprogramma’s te ondersteunen.



De door groen omringde Ecolodges zoals Otentic Eco Tent, gelegen in het dorp Deux Frères, bieden milieuvriendelijke accommodaties en activiteiten voor toeristen. Er zijn onder andere e-bikes van DunienZîl en andere elektrische vervoersmiddelen beschikbaar. Zo ga je met een gerust hart op vakantie.

Mauritius: waar groen en cultuur samenkomen

Reizen naar Mauritius betekent in contact komen met de lokale bevolking en hun diverse cultuur ontdekken. Het eiland kent vele tradities en om deze reden zijn er initiatieven opgezet om deze te behouden. De route “Nou Artizan” die wordt georganiseerd door The Friendly Dodo, laat reizigers en lokale kunstenaars en ambachtslieden elkaar ontmoeten. Voor deze unieke ervaring hebben zij in 2022 de Sustainability Awards gewonnen.



Een andere bijzondere excursie is Mautourco’s: “vis ma vie de Mauricien” (leef mijn leven als Mauritiaan), waarin een kijkje wordt gegeven in het dagelijks leven van Mauritianen. Door het vangen van vis op traditionele wijze en op de markt culinaire ervaringen op te doen, leer je hoe het is om te leven als echte local. De Taste Buddies’ Food Tours neemt je mee door de historische wijken van Port Louis, China Town en de pittoreske dorpjes Mahébourgh en Grand Baie, waar je de historie van de gerechten kunt proeven.

Toerisme en lokale bevolking gaan arm in arm

De toeristische sector heeft een aantal verplichtingen waarbij de lokale economie en de bevolking wordt ondersteund. Door middel van cursussen wordt de Mauritiaanse gemeenschap gestimuleerd om lokale producten te gebruiken. Het label ‘Made in Moris’ zorgt ervoor dat hotels zoals Hotels Attitude, in nauw contact staan met bedrijven en Mauritianen die producten uit de traditionele keuken kunnen leveren. Daarnaast verbeteren een aantal hotels ook intern, door het produceren van eigen honing wat bijdraagt aan het agrotoerisme.



Ook voor de lokale bevolking zijn er verschillende initiatieven. Zo sponsort DMC Summertimes het weeshuis Crèche Coeur Immaculée de Marie met benodigdheden voor de kinderen en ontwikkelt Hertiage Hotels studieprogramma’s voor maatschappelijk en verantwoord ondernemen, met name in regio’s met hoog percentage analfabetisme.

Een milieubewust eiland

Het Mauritiaanse toerisme werkt aan een betere toekomst door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en afvalvermindering. Veel hotels hebben zonnepanelen, zoals LUX* Grand Gaube hotel en windmolens zoals bij Paradise Cove Boutique Hotel. Daarnaast vervangen veel hotelketens, zoals Beachcomber Resorts & Hotels, plastic flessen door glazen varianten en maken ze gebruik van composteringsprogramma’s om plastic en voedselafval te verminderen. Touroperator Mauritius Conscious Travel investeert in een zonnepark op het eiland om de CO2-uitstoot van elke reis die het organiseert te compenseren.



Niet alleen op het land, maar ook voor de stranden en de zee zetten verschillende partijen zich in. Touroperator Solis Indian Ocean houdt zich bezig met een schoonmaakproject voor de stranden om bewustwording onder toerisme en de bevolking te stimuleren. Jadis Beach Resort & Wellness heeft een zeewater ontziltingproject opgezet om het verbruik van zoet water te verminderen.



De vele projecten en andere initiatieven maken Mauritius een bestemming voor reizigers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Bezoek voor meer informatie over het eiland de website www.mauritiusnow.com.