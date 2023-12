Tips voor een betaalbare kerstlunch

Nu veel huishoudens de pijn voelen van de gestegen prijzen, hebben we een aantal tips voor gezinnen die zich zorgen maken over de kosten van de kerstfestiviteiten dit jaar: concentreer je op de tijd samen en doe de basis goed. Kerstmis is een tijd van samenzijn met dierbaren en genieten van elkaars gezelschap. Je hoeft geen fortuin uit te geven aan eten om een heerlijke kerstlunch te hebben, je hoeft alleen maar de basis goed te doen. We hebben een aantal tips over hoe je een heerlijke betaalbare kerstlunch kunt hebben.

Focus op de tafel

De tafel aankleden en de kleur en levendigheid van Kerstmis ervaren, is wat de hele ervaring feestelijk en leuk maakt. Haal decoraties en tafeldisplays uit de tuin of uit het park. Groen en kleurexplosies, zoals vazen vol groene struiktakken en verse bloemen, kunnen zoveel levendigheid en vreugde toevoegen aan een tafel en het kost heel weinig.



Neem een paar versieringen uit je kerstboom en strooi ze over de tafel. Maak je eigen tafelstukjes met kaarsen. Ga naar een goedkope winkel en koop wat gekleurde servetten om een extra kleurelement aan je tafel toe te voegen.

Laat de kinderen wat maken. Knutselideeën zijn erg leuk en heel goedkoop om te maken, als je bijvoorbeeld toiletrollen gebruikt. Kinderen vinden het geweldig om hun creaties op tafel te zien.



Er zijn veel dingen die je kunt doen om je tafel op eerste kerstdag te laten stralen zonder een fortuin uit te geven. Het vereist alleen wat creativiteit.

Heroverweeg traditionele gerechten

Kerstmis is een tijd waarin we de neiging hebben om traditionele gerechten te bereiden, zoals kalkoen en ham, die allebei vrij duur zijn. Hoewel je misschien besluit dat je aan tafel niet zonder deze items kunt leven, zijn er manieren waarop je de kosten kunt beperken van deze kerstfavorieten.



Voeg ander vlees toe aan gerechten. In plaats van een hele kalkoen of een hambout te kopen, wees avontuurlijk en voeg ander vlees toe aan de tafel. Maak schotels met stukken kalkoen, varkensvlees en kip. Voeg meer van het betaalbare vlees toe en minder van het duurste.



Wees creatief, bouw schotels met salades en groenten waaraan wat vlees is toegevoegd. Benadruk de sauzen, kruiden en specerijen die je toevoegt om de smaak en kleur te creëren, in plaats van je te concentreren op het vlees. Er zijn veel manieren waarop je verbluffende gerechten kunt maken zonder een fortuin uit te geven aan kalkoen en ham.

Benadruk de bijgerechten

Kerstmis hoeft niet alleen maar om vlees te gaan, het kan de veelzijdigheid en het verbluffende aanbod aan groenten laten zien dat we hier tot onze beschikking hebben.



Concentreer je op het kiezen van een prachtige selectie kleurrijke groenten en creëer borden die kleur, textuur en een unieke mix van smaken uitstralen. Voeg amandelen toe aan broccoli, ahornsiroop en geitenkaas aan wortelen, ingelegde walnoten en dragon aan gestoofde rode kool. Er is zoveel je kunt veel doen om verbluffende gerechten te creëren die de tafel met smaak en kleur naar een hoger niveau tillen.

Kies voor schotels in plaats van een grote lunchmaaltijd

Schotels kunnen heel gemakkelijk worden gemaakt en met een groot aantal ingrediënten. Ze zijn een ideale manier om de vreugde van eten te delen en toch binnen een budget te blijven.



Je kunt er etenswaren aan toevoegen, zoals dipsauzen, crackers, brood, zelfgemaakte quiche, vlaaien en ander gebak, die goedkoper zijn om te serveren, maar toch een verrukkelijke selectie aan opties voor je gasten bieden.

Ga gourmetten

Gourmetten met de feestdagen is een traditie en er is geen betere dag om dit te doen dan op eerste kerstdag. Het neemt ook de druk weg bij het koken in de keuken.

Je kunt nog steeds een paar stukken kalkoenvlees hebben, maar je kunt ook veel betaalbaarder vlees bereiden en creatief zijn met de gourmet. Dit is een fantastische manier om zonder keukenstress een heerlijke kerstlunch te creëren.

Deel de vreugde

Kerstmis is een grote dag en er komt normaal gesproken veel eten bij kijken. Als je vrienden en familie op bezoek hebt, waarom deel je dan niet de last.



Werk uit wat voor eten en gerechten er nodig zijn en vraag iedereen om iets mee te nemen. Dit is een goede manier om iedereen bij de dag te betrekken en mensen een creatieve vrijheid te geven om hun eigen versie van een kerstdagfavoriet te maken. Het vermindert ook de financiële impact van het verstrekken van al het voedsel. Kerstdag zou moeten gaan over het genieten van ieders gezelschap, en niet over de kosten van de dag.