Steeds meer mensen zijn bewust dat ze duurzamer moeten leven. Door iets duurzamer te leven kunnen we meer genieten van onze natuur. Ook door bepaalde keuzes in je woning kan je duurzamer leven. In dit artikel lees je tips voor een duurzamere woning.

Isoleren

Er kan veel energie verloren gaan als je huis niet goed is geïsoleerd. Je kunt je huis beter isoleren door dubbelglas te plaatsen, deuren en ramen te isoleren. Deuren en ramen kan je simpel isoleren door een isoleerstrip. Andere plekken die veel opleveren om te isoleren zijn bijvoorbeeld je vloer, je dak en je muur. Je kunt door een professional laten checken welke plekken in je huis isolatie nodig hebben. Het isoleren van je huis is niet alleen duurzaam, maar kan er ook voor zorgen dat je een lagere elektriciteitsrekening hebt. Dat is weer goed voor je portemonnee. De investering die je doet voor het isoleren voor je huis verdien je dus op lange termijn terug!

Gebruik vooral duurzame apparaten

Geef de voorkeur aan apparaten met een a label. Dit betekent dat het apparaat weinig energie verbruikt vergeleken met andere apparaten. Binnen het a label heb je keuzes tussen a+, a++ en a+++. Hoe meer pluspunten het label bevat, hoe duurzamer het is. Probeer ook apparaten zo min mogelijk te gebruiken. Doe geen kleine wasjes, maar pas een was als je veel was hebt. Naast dat dit duurzamer is, is het ook beter voor je wasmachine en voor je was. Als je weinig was hebt in je wasmachine wordt je was namelijk niet goed schoon en het kan op de lange termijn slecht zijn voor je wasmachine. Door te kiezen voor waterbesparende kranen kan je jouw gebruik van water erg verminderen.

Zorg voor meer natuur in en rondom je woning

Lang geleden of misschien zelfs kort geleden heeft jouw woning de plek ingenomen van een stukje natuur. Door planten in je huis te nemen kan je toch zorgen voor meer natuur. Kies naast binnenplanten ook voor tuinplanten. Heb je geen tuin? Dan kan je ook planten op een balkon plaatsen of planten in een bakje aan je raam plaatsen. Kies planten die passen bij je leefstijl. Ben je vaak weg? Dan zijn planten die weinig water nodig hebben een betere keuze. Denk bijvoorbeeld aan vetplanten en cactussen. Een andere oplossing is om een zelfwateringssysteem te plaatsen. Hiermee kunnen je planten wekenlang voldoende water krijgen.

Naast het duurzamer maken van je woning kan je ook duurzamer leven. Dit doe je door bijvoorbeeld voornamelijk onbewerkte voeding te eten en minder vuilnis te produceren.