Tips voor een fietstocht door Buenos Aires

februari 7, 2023

Milieuvriendelijk en gezond: de hoofdstad van Argentinië is ideaal om op twee wielen te verkennen om alle hoeken en gaten van de stad te leren kennen. Hoe? Heel eenvoudig: door elke dag een nieuwe wijk te ontdekken. Of het nu La Boca, Puerto Madero, Recoleta of Palermo is: hier presenteren we de mooiste plekjes van de stad.



De stad Buenos Aires in Argentinië heeft een groot netwerk van fietspaden die exclusief zijn voor fietsers. Het project is gestart in juli 2009 en omvat vandaag meer dan 267 kilometer. Daarom is een fietstocht een prachtige manier om de stad en haar bijzonderheden te ontdekken. De hoogtepunten van de stad per fiets verkennen is leuk, milieuvriendelijk en een herinnering die je nooit zult vergeten.

Dag 1: La Boca en San Telmo

Wat is een betere manier om de dag te beginnen dan met tango en felle kleuren? In La Boca, het mekka van het voetbal, ’s werelds meest sensuele dans en het meest opvallende kleurenpalet in Buenos Aires, vind je precies dat. Begin je reis in La Bombonera, het beroemde voetbalstadion van Boca Juniors en de locatie van vele historische sportevenementen. De eerste stop is de voetgangersstraat Caminito, een populair fotomotief op Instagram. Een combinatie van blauw, geel, rood, oranje en groen kleurt de bekendste straat van het zuiden en geeft het een bijzondere sfeer. De uitbarsting van kleur wordt aangevuld met artistieke streetart. Dit alles maakt de fietstocht door de wijk tot een hoogtepunt voor elke cameralens: La Boca is een waar fotoparadijs.



San Telmo is een van de oudste wijken van Buenos Aires, doordrenkt van traditionele gewoonten, tango, markten en koloniale architectuur. De tour begint op Plaza Lezama, een groene ruimte vol sculpturen omgeven door indrukwekkende gebouwen zoals het Museo Histórico Nacional museum en de Russisch-Orthodoxe Kerk. Als je nog een paar straten verder fietst, bereik je het hart van de wijk: Plaza Dorrego. Een magische plek die de ziel van San Telmo onthult, met gastronomische faciliteiten, typisch Argentijnse gebouwen en de beroemde antiek- en vlooienmarkt in het weekend.

Dag 2: Puerto Madero

Puerto Madero is een geweldige plek om per fiets te bezoeken: historische pakhuizen aan de kade staan ​​naast de hoogste wolkenkrabbers van de stad in dit deel van de stad. Gastronomie baant zich een weg door de wijk met restaurantterrassen, cafés en bars. Puerto Madero staat voor moderniteit en is een van de parels van de stad. Geen wonder dus dat er talloze ansichtkaartmotieven te ontdekken zijn. Denk hierbij aan de Puente de la Mujer (Vrouwenbrug) ontworpen door de Spaanse sterarchitect Santiago Calatrava, het zeilopleidingsschip Fragata Presidente Sarmiento, de monumentale fontein Las Nereidas, het Plaza Reina de Holanda (Koningin van Hollands Plein) en het Park Parque Mujeres Argentijnen. Maar ook natuurliefhebbers komen in Puerto Madero aan hun trekken: Het groene hoogtepunt van de wijk is het Costanera Sur Eco-Reserve, een 360 hectare groot park dat grenst aan de rivier de Río de la Plata. Tip: breng je lunchpauze door op de Avenida Costanera Sur voor het reservaat om een ​​choripán, een klassieke Argentijnse worst in brood, te proberen bij een van de grillstalletjes.

Dag 3: Recoleta

Gebouwen in Franse stijl, parken en een architectonisch unieke begraafplaats die de naam van de wijk draagt. Recoleta is een andere buurt die het waard is om door te fietsen. Door straten versierd met vele galeries en cafés, begint de route met het passeren van de beroemdste begraafplaats van de stad. Hier rusten de historische persoonlijkheden van het land. Een andere waardevolle stop is Carlos Thays Park. Volg dan Avenida Figueroa Alcorta, een straat die langs enkele bezienswaardigheden loopt: bijvoorbeeld de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, een gebouw gebouwd in 1949 in Grieks-Romeinse stijl, dat opvalt door zijn grootte, de brede trap en de 14 kolommen op de voorgevel. Een ander Argentijns icoon volgt: de Floralis Generica, een 20 meter hoge roestvrijstalen sculptuur die uitsteekt boven een waterfontein.

Dag 4: Palermo

De buurt heeft secties en hoeken vol sierlijke muurschilderingen. De essentie van deze buurt? Jonge mensen, veel groen en een bruisend uitgaansleven. Mis de beroemde Plazoleta Julio Cortázar (Julio Cortázar-plein), de Plaza Inmigrantes de Armenia (Plein voor Armeense immigranten) met zijn prachtige waterfontein niet, evenals de vele gastro-etablissementen en vintagewinkels in de omgeving. Een fietspad gaat verder langs de Avenida Figueroa Alcorta, langs het Planetarium, het astronomiecentrum dat ook een museum herbergt, en eindigt bij Parque Tres de Febrero, algemeen bekend als de Bosques de Palermo, het bos van Palermo. De groene oase scoort met waterpartijen, inheemse flora en diverse parken, zoals de Japanse Tuin, de Botanische Tuin en de voormalige Ecoparque Zoo.