Tips voor een gezinsvakantie naar Gran Canaria

Gran Canaria is een perfecte bestemming voor een gezinsvakantie. Naast het genieten van een van de beste klimaten ter wereld, is het het eiland dat voldoet aan de essentiële voorwaarden voor iedereen om van te genieten, het biedt ruimtes voor ontspanning, sport en avontuur, evenals plaatsen voor ontspanning en plezier van de kleintjes. Op Gran Canaria is het gemakkelijk om afleiding en vermaak voor elkaar te vinden.

Op Gran Canaria zijn er landschappen voor elk wat wils. Het is een eiland van stranden, maar ook van bergen, een waar toevluchtsoord voor surfers en duikers, maar ook voor liefhebbers van bergsporten. Er zijn wandelpaden die je in staat stellen om het binnenland van het eiland te leren kennen en de exotische inheemse flora te ontdekken, terwijl je met je gezin slentert, naast het samen beoefenen van avontuurlijke sporten zoals klimmen, fietsen, en meer.

Op de vele stranden, met helder en kalm water, veilig om te zwemmen, iets wat belangrijk is als je met kinderen reist, is er een enorm scala aan watersporten die je kunt doen, van diepzeevissen, zeilen, duiken, sportvissen tot windsurfen, altijd in een veilige omgeving. Bovendien biedt elk van hen een andere scenario, Maspalomas is een indrukwekkende aquarel getekend door de zandduinen, het strand van Las Canteras is een van de beste stadsstranden ter wereld, met veel sfeer en animatie, in plaats daarvan voor liefhebbers natuur, frisse lucht en eenzaamheid, is het maagdelijke strand van Güigüi een exotische plek, een echte aanrader om te bezoeken.

Accommodatie om met kinderen te gaan

Wat betreft accommodaties, de meeste hotels op Gran Canaria hebben een groot aantal diensten die erop gericht zijn om de kleintjes te vermaken en de vakanties leuker te maken. Deze hotels hebben een kinderopvang en organiseren activiteiten voor kinderen, afhankelijk van hun leeftijd.

Themaparken voor iedereen

Je zou kunnen zeggen dat het hele eiland één enorm themapark is. Onder deze ruimtes voor vrije tijd, amusement, onderwijs en cultuur vinden we een groot aantal van hen, allemaal om te bezoeken en te genieten met het gezin. Op de talrijke stranden, veilig om te zwemmen, is er een enorm aanbod aan waterrecreatie

Natuur en cultuur

Voor liefhebbers van natuur en geschiedenis raden we onder andere de Jardin Canario aan , een botanisch park versmolten met het grondgebied dat een authentieke natuurlijke schat vormt om verschillende botanische soorten te ontdekken, het Archeologisch Museum-Park van de Cueva Pintada de Gáldar, dat dienst doet om de Guanchen te ontdekken, de eerste kolonisten van de Canarische Eilanden, bijvoorbeeld in La Casa de Colón, vindt je alle geheimen van de ontdekking van Amerika door de vitrines en kamers van het gebouw, van zijn kant neemt El Museo Canario een rondleiding door het leven van de aboriginals van Gran Canaria, The Science Museum, onder de slogan ‘Do not touch’, heeft meer dan 20 interactieve ruimtes waarin de grote uitvindingen van de mensheid worden gereproduceerd. Wat betreft de open ruimtes is het interessant om naar plaatsen te gaan waar je de flora en fauna van het eiland in zijn natuurlijke habitat kunt observeren, zoals de Finca de Osorio in Teror, de Pinar de Tamadaba en de Tirma-gebieden in de Cumbre, de Charca de Maspalomas ligt naast het gelijknamige strand. La Cactualdea in San Nicolás de Tolentino is een botanisch park gewijd aan cactussen, palmbomen en tropische planten, Palmitos Park in San Bartolomé de Tirajana is een exotische tuin die vogels en orchideeën combineert. Eindelijk, het Los Cocodrilos-park in Agüimes, gespecialiseerd in alligators, krokodillen en andere soorten reptielen.

De Sioux City in San Bartolomé de Tirajana, die kleintjes sprakeloos zal maken, roept een Noord-Amerikaanse stad op met zijn huizen, kerk, ranch, bank, saloon… waarin situaties uit het Wilde Westen worden nagebootst. De kinderen zullen het geweldig vinden om de cowboys te zien rondlopen en elkaar uitdagen tot duels midden op straat. En natuurlijk waterpark Aqualand en pretpark Holiday World.

Andere alternatieven

De dapperste en meest avontuurlijke families zullen kunnen genieten van het bewandelen van de koninklijke wegen, verborgen en nauwelijks verkende paden die als natuurlijke paden dienden toen de aboriginals nog op Gran Canaria woonden. Voor gezinnen die zich prima op het water vermaken, kunnen ze aan boord van een boot varen, met een doorzichtige bodem om dolfijnen en walvissen te zien.

Loop door de stad

Na het verkennen van stranden, het beklimmen van bergen of het verkennen van duinen, kun je een bezoek brengen aan de hoofdstad van het eiland, Las Palmas de Gran Canaria, een stad met een sterke persoonlijkheid, die duidelijk te zien is in zijn koloniale architectuur, tentoongesteld in gebouwen zoals de kathedraal of de Casa van Columbus. Op het eiland bevond zich een kruispunt van culturen waarvan we bij elke stap de sporen kunnen zien. Het is een stad waar het meest kosmopolitische en moderne het meest traditionele ontmoet. Een van de meest aanbevolen buurten om te bezoeken is Vegueta, waar je de oorsprong van de stad in de vijftiende eeuw kunt ontdekken, in de handen van de eerste Andalusische ambachtslieden.

Eet als een gezin

De keuken van Gran Canaria is heel eigenaardig, omdat het traditionele elementen van het eiland combineert met die van de andere kant van de Atlantische Oceaan, uit Amerika. Vanzelfsprekend en gedurende 500 jaar zijn deze elementen gemengd waardoor de heerlijke keuken is ontstaan ​​die tegenwoordig op Gran Canaria kan worden genoten, en die iedereen zal bekoren.

We kunnen niet stoppen met het proeven van de heerlijke bloemenkaas van Gran Canaria, sterk en smakelijk. Daarnaast moet je de bienmesabe proberen, het snoepje gemaakt van kaneel, eigeel, suiker en amandelen dat het favoriete dessert zal worden van mensen met een zoetekauw in de familie en natuurlijk de beroemde “gerimpelde aardappelen” papas arrugadas, met zoete of pittige mojo picón.