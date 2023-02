Tips voor een gezond gewicht van je huisdier

Laatst geüpdatet op februari 15, 2023 by Redactie

Aan het begin van het jaar gaan veel mensen naar de sportschool en herzien ze hun eetgewoonten. Strakkere kleding kan een teken zijn dat de feestdagen zijn tol heeft geëist. Maar des te moeilijker kan het voor de gemiddelde mens zijn om te beoordelen of een hond of kat overgewicht heeft. We geven hier tips hoe je het lichaamsgewicht beter kunt beoordelen en de gezondheid van je huisdier kunt bevorderen.



De meest voorkomende reden voor overgewicht is dat de hond of kat gedurende een langere periode te veel energie binnenkrijgt in verhouding tot wat hij kwijt raakt. Het is een gevaar voor de gezondheid van het huisdier, aangezien zwaarlijvigheid vaak een negatieve invloed heeft op de gezondheid en levenskwaliteit van het dier.



Veel baasjes denken dat hun kat of hond er schattig uitziet met een beetje extra pit, net zoals wij aangetrokken worden door schattige en mollige babygezichten. Maar met huisdieren is het anders: een enkele kilo extra voor een kat kan overeenkomen met maar liefst zestien extra kilo’s voor een mens.

Waar moet je op letten als eigenaar van een huisdier?

Als je het moeilijk vindt om het gaatje bij je kat of hond te beoordelen, zijn er enkele trucjes. Dierenartsen gebruiken onder andere de taille, buik en ribben als indicatoren. Dat kan jij ook.



Een hond of kat in goede conditie heeft een taille die van bovenaf te zien is, en een buik die van opzij naar de lies toeloopt. Om gaten te bepalen is het belangrijk om zowel te zien als te voelen met de handen. Als je hond of kat langharig is, is het vooral belangrijk om langs de taille en buiklijn te voelen.



Wat betreft de ribben, er is een trucje; je eigen handen als referentie gebruiken. Als de ribben van de hond of kat aanvoelen als je knokkels wanneer de hand wordt gebald, dan is het dier waarschijnlijk te mager. Als de ribben in plaats daarvan aanvoelen als de bovenkant van je hand, kan dit wijzen op een goede lichaamsholte en een goed gewicht. Als de ribben echter verborgen aanvoelen achter veel weefsel, zoals in de palm van je hand, is dit een teken dat je hond of kat overgewicht heeft.

Goede gewoonten leggen de basis voor een goede gezondheid

Gelukkig kun je als honden- of katteneigenaar veel doen om een ​​goede gezondheid te bevorderen. Hier zijn de drie beste tips om je huisdier zich goed te laten voelen:

1. Weeg het voer en de porties af

Het is belangrijk dat de huisdieren niet zelf bepalen hoeveel ze gedurende de dag binnenkrijgen. Veel honden en katten eten te veel als ze constant toegang krijgen tot voedsel. Het beste is om al het voedsel voor de dag ’s ochtends af te wegen en gedurende de dag te portioneren. Het hele huishouden moet weten wanneer en hoeveel voer de hond of kat moet krijgen, zodat het niet te veel krijgt. Als je hond of kat iets lekkers krijgt, trek je het idealiter af van de dagvergoeding. Of geef lekkernijen die klein zijn of een lage caloriewaarde hebben, zodat de calorie-inname in balans is.

2. Spelen en bewegen

Wandelen, spelen, hindernisbanen en beweging zijn belangrijk om je hond of kat gezond te houden. Voor katten die binnenshuis leven, is het een goed idee om voeding en activiteit te combineren. Door actief uit te dagen kun je bijvoorbeeld het voer op verschillende plekken verstoppen of stukjes voer in een speciaal aangepast voerspeelgoed stoppen zodat de kat moet werken om bij het voer te komen.

3. Geef de juiste voeding

Het is belangrijk om de juiste voeding te geven die is aangepast aan je hond of kat. Er zijn verschillende behoeften in verschillende stadia van het leven van een huisdier, en het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Factoren die een rol spelen en vragen die je kunt stellen zijn of je hond tot een groot ras behoort of tot een iets kleiner ras. Tot welke leeftijdscategorie je kat of hond behoort en of hij of zij gecastreerd is. Houd er ook rekening mee of je huisdier erg actief is en tijd voornamelijk binnen of buiten doorbrengt. Heeft het misschien een gevoelige maag of moet je ergens anders rekening mee houden.