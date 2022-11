Tips voor een groenere kerst

Laatst geüpdatet op november 30, 2022 by Redactie

Kerstmis is een goed moment om energiebesparende gewoonten in een huishouden te introduceren, aangezien veel eenvoudige veranderingen in de manier waarop we leven, uiteindelijk extra geld in je zak kunnen houden. Hogere energieprijzen zijn een steeds grotere druk geworden op de maandelijkse uitgaven van ons allemaal.



Er zijn verschillende manieren waarop we deze feestdagen veel minder elektriciteit kunnen gebruiken, zoals het gebruik van led-kerstverlichting, die 90% minder elektriciteit verbruikt dan gewone kerstverlichting. Overweeg om te investeren in buitenverlichting op zonne-energie die ook op de kerstboom kan worden gebruikt en alleen ’s avonds aangaat.



Betrek in december alle gezinsleden erbij en daag ze uit om creatieve manieren te bedenken om energie te besparen en er een wedstrijd van te maken – en beloon de familie dan door ze mee uit eten te nemen met het geld dat je hebt gespaard! Zo begint iedereen na te denken over groener leven en wordt het een manier van leven.

Meer tips om deze feestdagen energievriendelijker te zijn:

1) Koop cadeaus die geen elektriciteit of batterijen gebruiken.

2) Koop milieuvriendelijke cadeaus zoals opladers op zonne-energie voor laptops, mobiele telefoons en zaklampen op zonne-energie.

3) Koop cadeaus gemaakt van gerecyclede materialen.

4) Gebruik de droogtrommel niet onnodig.

5) Schakel de kamerverlichting uit als de kerstboomverlichting aan is.

6) Stel een timer in op kerst- en buitenverlichting om de tijd dat ze aan zijn te beperken.

7) Creëer een romantische of vrome sfeer door kaarsen te gebruiken in plaats van lichtjes.

8) Geniet van het koude weer en vier de feestdagen buiten met een barbecue in plaats van koken op een fornuis! Of geniet van vleeswaren en salades tijdens dit seizoen – het is gezonder en bespaart energie.

9) Als je weggaat, zet je de verwarming uit/omlaag en maak je de koelkast leeg.



Meer advies voor het creëren van een energiezuiniger huis gedurende het jaar:

• Investeer in een geiserdeken. Tenzij de geiser goed is geïsoleerd, bespaart het uitschakelen van de geiser geen elektriciteit.

• Isoleer het dak om het huis in de zomer koeler en in de winter warmer te maken en zo te besparen op het gebruik van verwarmings- en koelapparatuur.

• Schakel apparaten bij de bron uit wanneer ze niet in gebruik zijn.

• Vervang alle lampen door spaarlampen.

• Beperk het gebruik van downlighters in je huis – alle warmte die ze genereren is verloren energie.

• Gebruik koud water om de was te doen, dit bespaart energie en is beter voor de kleding.