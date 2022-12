Tips voor een Scandinavisch interieur

Laatst geüpdatet op december 19, 2022 by Redactie

Een Scandinavisch interieur is trendy – en terecht. Want de moderne, functionele inrichtingsstijl belichaamt alles wat je maar kunt wensen in een mooi huis: een lichte, heldere sfeer, natuurlijke materialen en eenvoudige, organische vormen die de verbondenheid met de natuur uitdrukken. Een eenvoudig ontwerp dat toch een ongelooflijk gezellig effect kan hebben. De beste manier om de Scandinavische inrichtingsstijl te omschrijven is “Houdt het simpel”: minimalistisch en functioneel. We hebben hier samen met Houweling Interieur wat tips samengesteld.

Minder is meer als het om de Scandinavische woonstijl gaat

Minder is meer als het om de Scandinavische woonstijl gaat: Scandinaviërs leven doorgaans netjes, sober en overzichtelijk, maar toch comfortabel – zo kun je deze woonstijl in een korte zin omschrijven. Er is geen precieze definitie van de woonstijl. Verschillende stijlen, zoals moderne of landelijke stijl, ontmoeten elkaar. Het gaat niet om het volgen van vaste regels. Het is juist belangrijk om een ​​bepaalde levenshouding uit te stralen, waarvoor veel ontwerpvrijheid bestaat. Toch zijn er natuurlijk een handvol kenmerken die als een rode draad door de woonstijl lopen en deze een typisch tintje geven.

Over het algemeen moet een duidelijke lijn worden gevolgd. Weinig decoratie, maar meer focus op de essentie zijn kenmerkend voor Scandinavisch wonen. Open wonen, functie en natuurlijk meubilair mogen niet ontbreken in de Scandinavische stijl.

Meer licht in je woonkamer

In de Scandinavische landen weten ze dat als je in een lichte, vrolijke omgeving woont, je een stuk gelukkiger leeft. Aangezien de inwoners van Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken elk jaar met een lange en donkere winter te maken hebben, moet het interieurontwerp gericht zijn op licht. Daarom richt Scandinavisch design zich niet alleen op een harmonieus verlichtingsconcept bestaande uit lampen, kaarsen en een gezellige open haard, maar ook op lichte basis- en muurkleuren. Veel witte, lichtgrijze en lichte natuurlijke kleuren in combinatie met een doordachte binnenverlichting zorgen voor een vriendelijke sfeer, die wordt afgerond met accenten van hout en gekleurd textiel. Zo krijgen de vrij koele basiskleuren in je woonruimte charme met natuurlijke elementen, wat een helder en gezellig totaalbeeld creëert.

Natuurlijke materialen als blikvangers

Het is geen geheim dat de Scandinaviërs heel dicht bij de natuur staan. Maar het mooie is dat je de rustgevende en aangename werking van de natuur gewoon mee naar huis kunt nemen, zodat je ook binnenshuis kunt profiteren van de mooie eigenschappen. Naast meubels en kleine decoratieve ideeën van hout, zijn het vooral groen van planten, en textiel van natuurlijke materialen dat de nonchalante en elegante uitstraling kenmerkt. Katoen, linnen, wol en (kunst)bont dragen voor een groot deel bij aan de gezellige flair. Kussens, dekens, tapijten en gordijnen met grafische patronen in pasteltinten of expressieve kleuren, worden niet alleen als mooi accent gebruikt, maar ze kunnen ook jouw persoonlijke smaak benadrukken. Daarnaast trotseren ze – in combinatie met veel licht en felle basiskleuren – de vele grijze dagen, waarvan we er veel te veel hebben.

Stijlen meubels & accessoires

Meubels, lampen en accessoires in Scandinavische stijl zoals vazen ​​en spiegels hebben eenvoudige, organische vormen die verwijzen naar Moeder Natuur. Banken, dressoirs en bedden zijn vaak rechtlijnig en minimalistisch van vorm, terwijl eet- en salontafels en stoelen vaak gekenmerkt worden door ronde en afgeronde vormen. Een ander kenmerk van een Scandinavisch interieur is hun focus om ervoor te zorgen dat elke ruimte in huis optimaal wordt gebruikt. Meubels zoals rekken, planken, meubels met ingebouwde vakken en een ronde uitschuiftafel, zijn ideaal in elke Scandinavische woon- en slaapkamer. De ruime opbergruimte die deze meubels bieden, houdt de ruimte opgeruimd, wat een must is bij een Scandinavisch interieur.