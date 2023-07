Tips voor een vakantie naar Formentera met kinderen

Laatst geüpdatet op juli 5, 2023 by Redactie

Formentera, het groenste eiland van de Balearen dat vanuit Nederland in een paar uur kan worden bereikt, is een geliefde bestemming voor gezinnen omdat het unieke natuurlijke landschappen en op maat gemaakte diensten biedt voor een rustige en volkomen veilige vakantie. Dankzij het natuurlijke erfgoed en het gevarieerde grondgebied, dat duinen, dennenbossen, kleine eenzame baaien, brede stranden en kristalhelder water combineert, heeft het eiland een rijk aanbod aan sport- en vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin. Hier een greep uit de activiteiten voor jong en oud:

Zwemmen en watersport

Windsurfen, paddlesurfen, duiken, snorkelen, kajakken, zeilen, ook beoefend met de steun van deskundige instructeurs, of gewoon ontspannen op witte zandstranden, maken deel uit van het rijke aanbod van activiteiten op zee. Kajakken is een van de meest boeiende ervaringen voor het hele gezin om een ​​unieke dag door te brengen met zeilen op kalm water tussen kliffen en natuurlijke inhammen. Bovendien bieden tal van nautische scholen op het eiland zeilcursussen aan, ook beschikbaar voor kinderen van 4 jaar en ouder, waarvan één in de zoutlagune van Estany des Peix, gelegen in de haven van La Savina, om verborgen baaien en inhammen te bewonderen en adembenemende uitzichten te ontdekken. En om te genieten van aangename dagen aan zee, zijn Cavall d’en Borràs of het strand van Illetes met witte zandstranden en ondiep water perfect om in vrijheid te zwemmen of je te vermaken door op het strand te spelen.

Wandelen en/of fietsen

Voor degenen die het gebied liever te voet of met de fiets willen ontdekken, tussen de geuren van de mediterrane struikgewas, zijn 32 groene routes van alle niveaus beschikbaar, hoewel het met kinderen beter is om de voorkeur te geven aan korte en niet moeilijke routes. Tijdens het fietsen en wandelen kun je prachtige landschappen observeren die verdedigingstorens uit het piratentijdperk afwisselen die de nieuwsgierigheid van de kleintjes wekken. Onderweg kunnen kinderen trekvogels spotten, vrij lopen door de geur van aromatische kruiden en jeneverbessen tot zich te nemen, tot ze de vuurtorens en windmolens bereiken die zich op de voorgebergten met uitzicht op de zee bevinden, zoals de iconische Faro de La Mola, vermeld in de roman van Jules Verne “De avonturen van Ettore Servadac”. Een uitstekend alternatief om op een unieke manier van het landschap te genieten zijn excursies te paard, door de bossen en groene valleien van het eiland onder begeleiding van speciale gidsen.

Er zijn ook verschillende sportclubs op het eiland, waar je kunt basketballen, tennissen, synchroonzwemmen, gericht op zowel bewoners als toeristen, waardoor kinderen kunnen genieten van hun vakantie door te sporten.

Een van de ervaringen die je niet mag missen, is een bezoek aan de Finca Can Marroig, die een reeks zintuiglijke ervaringen in contact met de natuur biedt om de nieuwsgierigheid van kinderen naar de flora en fauna van het eiland te wekken: luister naar de levendige geluiden van de natuur en observeer de planten van dichtbij in een gebied omringd door groene mediterrane vegetatie om te genieten van een picknick. Hier zijn flora en fauna binnen ieders bereik, dankzij een breed scala aan interactieve educatieve activiteiten die de zintuigen en nieuwsgierigheid van volwassenen en kinderen prikkelen.