Tips voor een vakantie naar Japan met het gezin

Kindvriendelijke hotels, magische themaparken en een breed scala aan buitenactiviteiten. Japan is een fantastische bestemming voor gezinnen en biedt een divers aanbod aan activiteiten voor jong en oud. Van het bewonderen van historische kastelen en kleurrijke tempels tot het ervaren van de magie van themaparken zoals Tokyo Disney Resort en Universal Studios Japan. Dankzij de uitstekende infrastructuur, kindvriendelijke faciliteiten, de warme gastvrijheid van de Japanners en de overvloed aan natuur voelen gezinnen zich snel thuis. Ga je met je gezin op vakantie naar Japan? Hieronder vind je een aantal tips die je niet mag missen:

Spelenderwijs leren

De Wereldtentoonstelling is teruggekeerd – voor de derde keer in Japan. Expo 2025 Osaka, gehouden van 13 april tot 13 oktober, nodigt bezoekers uit om het thema “Designing Future Society for Our Lives” te verkennen, wat betekent: “Hoe kunnen we samen een betere toekomst opbouwen?”.



Met meer dan 150 deelnemende landen en 25 internationale organisaties toont de Expo hun innovaties, technologieën en cultuur.



Op Expo 2025 kunnen u en uw kinderen een duik nemen in de toekomst. Rondom wachten interactieve paviljoens, ludieke activiteiten en verrassende ontdekkingen op je. Van robots tot wereldkeukens en van duurzaamheid tot geavanceerde technologie: leren en plezier gaan hand in hand. Expo 2025 is een must visit als je van avontuur houdt.



Meer informatie? Bekijk: Expo 2025

Awaji-eiland

Ben je tijdens Expo 2025 in Osaka en wil je een uitstapje maken? Neem dan de hogesnelheidsboot “PASONA NATUREVERSE Go” vanaf het Expo-terrein op het eiland Yumeshima in slechts een uur rechtstreeks naar het eiland Awaji. De boot vaart uitsluitend tijdens Expo 2025 en vaart dagelijks tussen de Expo-locatie op Yumeshima in Osaka en de haven van Awaji Koryu no Tsubasa in de prefectuur Hyogo, onder de iconische Akashi Kaikyo-brug door. Het tarief begint vanaf ¥ 3.600 (ongeveer € 24) enkele reis.



Awaji Island biedt gezinsvriendelijke attracties zoals de levensgrote Godzilla in Nijigen no Mori, kindvriendelijke stranden en interactieve parken.



Meer informatie over Awaji Island? Kijk dan eens op Awaji Island | Hyogo | Kansai | Destinations | Travel Japan – Japan National Tourism Organization (Official Site)

Terug in de tijd

Wil je je volledig onderdompelen in het verleden en ervaren hoe mensen toen leefden? Breng dan een bezoek aan Edo Wonderland! In dit themapark leer je meer over de Edo-periode (1603-1868) door middel van interactieve tentoonstellingen, shows en activiteiten. Edo Wonderland is ideaal voor gezinnen en kinderen kunnen zich verkleden als samoerai of ninja. Ze kunnen dan deelnemen aan spannende ninjatrainingen en oude ambachten leren. Het park heeft ook spannende live-actieshows en een dorp dat eruitziet als een oude Japanse stad, compleet met traditionele huizen en straten. Het is een fantastische manier voor gezinnen om meer te weten te komen over de geschiedenis van Japan.



Meer informatie? Bekijk Travel Back in Time to 17th-Century Japan | Experiences in Japan | Travel Japan(Japan National Tourism Organization)

Ontdek het Hida-gebied op de fiets

Voor gezinnen die van buitenactiviteiten houden, is de Satoyama Experience Cycling Tour een echte aanrader! Deze gezinsvriendelijke fietstocht door het landelijke Hida-gebied in de prefectuur Gifu voert je langs historische huizen en lokale markten. Onder begeleiding van een lokale gids fiets je door schilderachtige rijstvelden en deze tour biedt een unieke kans om het traditionele plattelandsleven te ervaren, weg van de drukte van de stad. Kinderen kunnen de pracht van de natuur ontdekken en lokale bewoners ontmoeten.

Handen uit de mouwen

Jigoku-Mushi in Beppu is een unieke culinaire ervaring waarbij gezinnen de kans krijgen om hun eigen maaltijden te bereiden met stoom van Beppu’s beroemde onsen. De techniek, genaamd ‘hell-steaming’, maakt gebruik van natuurlijke stoom. Bezoekers kunnen ingrediënten zoals groenten, vis, vlees en eieren meenemen en stomen in speciale stoomcabines. Het is een interactieve en leerzame ervaring, waarbij kinderen niet alleen actief deelnemen aan het kookproces, maar ook meer leren over de lokale cultuur en traditionele kookmethoden.



Het is een geweldige manier om iets anders te doen dan de gebruikelijke eetervaringen en biedt plezier voor het hele gezin. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een rondleiding zijn verschillende opties beschikbaar, waaronder wandelen door de steegjes van de warmwaterbronstad. Je kunt deelnemen aan rondleidingen vanaf 6 jaar.

Handgemaakt

Kabazaiku is een traditioneel Japans ambacht dat de schors van de bergkersenboom gebruikt om handgemaakte voorwerpen te maken, zoals theedozen en lepels. Een bezoek aan Yatsuyanagi, een gerenommeerde werkplaats, is een leuke en leerzame ervaring voor gezinnen, waardoor kinderen het ambacht in actie kunnen zien en meer kunnen leren over Japanse tradities en vakmanschap. Kabazaiku is een duurzaam ambacht en deze ambachtelijke producten zijn niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook functioneel en vertegenwoordigen een stukje Japans erfgoed.



Belangrijk is dat het oogstproces milieuvriendelijk is. Ambachtslieden pellen zorgvuldig de schors van kersenbomen met behulp van traditionele technieken die regeneratie en groei bevorderen. Slechts een deel van de schors wordt verwijderd, waardoor de bomen kunnen blijven bloeien en de duurzaamheid van dit eeuwenoude ambacht wordt gewaarborgd.