Tips voor een vakantie naar Los Angeles met kinderen

Los Angeles mag dan vooral bekend staan om zijn rode lopers, fluwelen touwen en tal van andere activiteiten die tot diep in de nacht plaatsvinden, maar dat neemt niet weg dat de stad een fantastische plek is om met het gezin te verkennen. Van de kilometerslange brede zandstranden tot zonovergoten honkbalwedstrijden in het Dodger Stadium tot de tientallen musea, Los Angeles laat een ouder de kinderen een uniek avontuur bezorgen dat lang spannend is en weinig typisch.

Er zijn parken en dan zijn er parken

Vergis je niet: Griffith Park is groot. Hoe groot? Het is het grootste stadspark in de VS en bijna vijf keer zo groot als Central Park in New York. Maar dat is geen reden om je te laten intimideren, want het park biedt tal van activiteiten voor het gezin. Griffith Observatory zal volwassenen verbazen met zijn verbluffende architectuur en tegelijkertijd een fantastische plek voor kinderen bieden om te verkennen met zijn interactieve ruimtedisplays en zijn uitzicht op de stad beneden, evenals de show “Centered in the Universe” in het planetarium. In het Travel Town Museum kunnen kinderen treinen uit alle tijdperken ontdekken, aanraken en erin klimmen, terwijl de kreken en het groen van Ferndell het gezin echt laten genieten van een natuurwandeling in het hart van de stad. De dierentuin en botanische tuinen van Los Angeles hebben meer dan 1200 zeldzame en bedreigde soorten, terwijl het Autry National Center de kinderen op een fascinerende manier leert over het Amerikaanse Westen en de Indiaanse cultuur. Ten slotte heeft Griffith Park meer dan 80 kilometer aan wandelpaden, waarvan vele geschikt zijn voor kinderwagens. En als je klaar bent met die wandeling, vult Shane’s Inspiration – de eerste universeel toegankelijke speeltuin in het westen van de VS – twee hectare met glijbanen, paden, stuitergebieden en andere gebieden waar de kinderen zich kunnen uitleven terwijl hun ouders tijd hebben voor een adempauze.



Exposition Park ten zuiden van Downtown is niet te overtreffen op het gebied van ‘park’. Verpakt binnen zijn 160 hectare zijn instellingen variërend van het Natural History Museum, tot het California Science Center tot het California African American Museum. En de meeste bevinden zich binnen een touchdown-sprint van het historische Los Angeles Memorial Coliseum en zijn eeuwige Olympische fakkel. Het California Science Center, dat meer dan 400.000 vierkante voet beslaat, is gratis toegankelijk, terwijl peuters jonger dan 5 jaar gratis toegang hebben tot het Natural History Museum en het California African American Museum. En zodra een dag museumhoppen voorbij is, kan het gezin ontspannen door de zeven hectare grote rozentuin te verkennen, die meer dan 16.000 rozen bevat en iedereen van de dag laat genieten.

Je ronduit beachy voelen

Net als Los Angeles’s diverse groep individuele gemeenschappen, bieden de stranden van het gebied een heleboel variaties op de kustervaring, allemaal boeiend voor zowel kinderen als volwassenen. Alleen al de stad LA biedt een breed scala aan manieren om de dag aan de kust door te brengen. San Pedro’s Cabrillo Coastal Park biedt gezinnen de kans om te genieten van een volledige opleiding over het zeeleven door middel van de getijdepoelen en de kwelders van het strand, naast het Cabrillo Marine Aquarium, dat ook een aanraaktank en interpretatieve tentoonstellingen bevat. Op zoek naar het klassieke, surf-en-zandvolleybal, Beach Boys-type dag? Will Rogers State Beach heeft dat in overvloed. En dan is er de Ocean Front Walk in Venetië, een wereld op zich, compleet met bodybuilders, jongleurs met kettingzagen, hippies, marskramers, surfers, pick-up basketballers en al het andere onder de zon van LA.

Eén indien over land, twee bij twee indien over zee

Travel Town in Griffith Park zorgt voor de treinen, maar hoe zit het met een plek voor de kleintjes om auto’s en een grote boot te bekijken? Geen zorgen; Los Angeles heeft dat gedekt. Het Petersen Automotive Museum aan LA’s Miracle Mile heeft meer dan 150 zeldzame en klassieke auto’s, motorfietsen en vrachtwagens, verdeeld over vier verdiepingen en meer dan 300.000 vierkante meter aan ruimte. Exposities omvatten secties gewijd aan het ontwerp van Italiaanse auto’s en scooters, naast de permanente tentoonstellingen van het museum van auto’s die te zien waren in tv-shows en films, en voertuigen op alternatieve brandstof. Ondertussen heeft Sylmar’s Nethercutt Museum in de San Fernando Valley meer dan 130 antieke, vintage en klassieke auto’s, allemaal voor de toegangsprijs van helemaal niets.



Wat boten betreft, het Skirball Cultural Center in West LA heeft een tentoonstelling over een hele grote: Noah’s Ark. De 8.000 vierkante meter grote “Ark”, die 5 jaar in beslag nam om te bouwen, is volledig interactief, compleet met “dieren” (levensgrote poppen en dergelijke), stormen, muziek en andere dingen, zorgen voor een dosis plezier in bijbelse proporties.

Culture club

Little Tokyo maakt misschien deel uit van Downtown, maar het is een rustiger gedeelte met een lager tempo, waardoor het een geweldige plek is om LA’s lange Japans-Amerikaanse geschiedenis met de kinderen te ontdekken. Het Japanese American National Museum combineert tentoonstellingen over culturele geschiedenis voor volwassenen met tentoonstellingen over zaken als origami en het maken van maskers die kunnen worden gewaardeerd door de jongere groep. In het centrum bevindt zich de James Irvine Japanese Garden, waar gezinnen kunnen ontsnappen aan de drukte en kunnen genieten van bloeiende bomen en een 50 meter lange beek. Ten slotte heeft de wijk tientallen noedelhuizen en sushi-tenten waar het gezin bekende en minder bekende variaties van de Japanse keuken kan proeven.



En geen cultureel bezoek aan LA is compleet zonder het ultieme eerbetoon van het gebied te ervaren aan de Mexicaanse cultuur die de stad heeft voortgebracht: Olvera Street. Die locatie, gelegen in het noordelijke deel van Downtown, heeft tientallen openluchtverkopers die lederwaren, kunstwerken en talloze andere authentieke items verkopen. Het nabijgelegen El Pueblo de Los Angeles Historic Monument herdenkt de oprichting van de stad in 1781 met een openluchtplein waar vaak livemuziek en andere optredens te zien zijn. Gezinnen kunnen ook La Plaza de Cultura y Artes verkennen, dat in 2011 werd geopend en een campus van 2,2 hectare omvat met tentoonstellingen, educatieve programma’s, een openbare tuin en twee historische gebouwen.

Iets om over te juichen

Met de keuken van Dodger Dogs, de San Gabriel Mountains op de achtergrond en Vin Scully als soundtrack, biedt Dodger Stadium sinds 1962 de klassieke honkbalervaring met een Zuid-Californisch tintje. De spellen lopen van april tot oktober, en er zijn meestal ongeveer een dozijn middagspellen verspreid over het thuisseizoen van 81 wedstrijden, waardoor de excursie naar Chavez Ravine een extra prachtige is.

Maar als je toevallig in de stad bent wanneer de Dodgers weg zijn of alleen avondspelletjes spelen, hoef je je geen zorgen te maken. UCLA, USC en Loyola Marymount bieden eersteklas universiteitshonkbalervaringen, allemaal binnen de stadsgrenzen. Dat betekent meer dagspelen, dichter bij het veld en ticketprijzen die op sommige dagen kunnen dalen.

… en tenslotte

…een antwoord op de eeuwige vraag: wordt het woord gespeld als Fairy of Faery? Ouders kunnen over dat raadsel nadenken terwijl ze hun kinderen de Faery/Fairy Hunts laten ervaren die acteurs elke week opvoeren op locaties zoals Fern Dell in Griffith Park en Crestwood Park in West LA. Het avontuur van een uur – ideaal voor kinderen van 2 tot 10 jaar oud – biedt een ervaring vol humor, muziek, milieueducatie en avontuur. De jachten vinden elke week een weekendochtend plaats en laten je een schijnervaring werkelijkheid maken voor je kinderen.