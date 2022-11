Tips voor energiebesparende en veilige kerstverlichting

Laatst geüpdatet op november 28, 2022 by Redactie

Elk jaar beginnen veel mensen al in november met het inrichten van hun huis voor kerst. Van de klassieke lichtketting tot de felgekleurde rendierslee, de creativiteit in huis, appartement of tuin kent geen grenzen. Maar vooral met het oog op de stijgende elektriciteitsprijzen zou je dit jaar moeten vertrouwen op bijzonder energiezuinige en duurzame kerstverlichting. We geven tips voor energiebesparende decoratie tijdens de kersttijd en waar je nog meer op moet letten bij het kopen van kerstverlichting en dergelijke.

Bespaartips voor de kerstverlichting

Voor veel mensen maakt verlichting net zo goed deel uit van de kerstperiode als koekjes en kerstmarkten. Als je stroom en kosten wilt besparen, hoef je niet zonder de sfeervolle kerstversieringen. Het energieverbruik van een lichtsnoer is sterk afhankelijk van het model. LED-lichtsnoeren zijn veel duurzamer dan de oudere modellen met gloeilampen. De LED-lampen gaan niet alleen vele malen langer mee, ze verbruiken ook nog eens 80 tot 90 procent minder stroom. Ook op het gebied van veiligheid zijn LED’s een stap voor: de snoeren worden meestal gevoed door elektronische LED-bedieningsapparaten, die een aanzienlijk lagere spanning (12V / 24V of vergelijkbaar) voor de lichtkettingen leveren vanaf de 230V netspanning. Door het over het algemeen zeer lage stroomverbruik worden de LED’s gedurende een lange periode niet zo heet als conventionele gloeilampen en hebben ze een aanzienlijk lager risico op oververhitting en brand. Bovendien wordt het risico op een elektrische schok geminimaliseerd.



Je moet alleen oppassen dat je geen LED-verlichting op batterijen koopt, maar zo mogelijk een model met aansluiting op het lichtnet, want stroom op batterijen is aanzienlijk duurder dan stroom uit het stopcontact. Onder bepaalde voorwaarden kan een LED-lamp op batterijen ketting zelfs op hogere kosten opleveren dan verlichting met gloei- of halogeenlampen. Naast de financiële kosten vormen batterijen en accu’s extra risico’s voor het milieu en de gezondheid. Op het gebied van duurzaamheid zijn oplaadbare batterijen beter dan wegwerpbatterijen in kerstversiering. Ze kunnen 500 tot 1.000 keer worden opgeladen en vervangen daarmee een groot aantal wegwerpmodellen. Maar betekent oplaadbaar ook goedkoper? In het begin niet – maar als je bedenkt dat oplaadbare batterijen tussen de vijf en tien jaar meegaan, kan in de meeste gevallen aanzienlijk geld worden bespaard in vergelijking met normale batterijen.



Een andere tip om energie en kosten te besparen, is het regelen van de duur van de verlichting met een timer: Zelfs als de ledverlichting maar weinig stroom verbruikt, mag deze natuurlijk niet de klok rond branden. Met een timer die je kunt bedienen om bijvoorbeeld de lichten aan te laten gaan als het donker wordt en uit te gaan als je naar bed gaat.

Voor binnen of buiten?

Alvorens te kopen, moet je overwegen of de kerstverlichting de woonkamer moet verfraaien of de tuin moet verlichten. Afhankelijk van de beschermingsgraad is de verlichting bijzonder geschikt voor binnen- of buitengebruik. Alleen kerstverlichting met beschermingsklasse IP 44 of hoger mogen buiten worden gebruikt. Deze producten zijn beschermd tegen opspattend water. Het bijbehorende symbool op de verpakking is bijvoorbeeld een driehoek met druppels. Daarnaast zijn ze beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen groter dan 1 millimeter en kunnen ze dus bijvoorbeeld onder een overkapping of op het terras worden bevestigd. Als de verlichting volledig is blootgesteld aan wind en vocht, bijvoorbeeld omdat deze aan een boom is gehangen, dien je producten te gebruiken met IP 45 of hoger (IP 54 of 64). Kerstverlichting, die alleen binnenshuis mag worden gebruikt, is gemarkeerd met een huissymbool. Als deze modellen buitenshuis worden gebruikt, bestaat er kans op kortsluiting.

Veiligheid eerst

Elk jaar in de aanloop naar Kerstmis neemt het risico op brand aanzienlijk toe. Niet alleen onbeheerde kransen gaan in vlammen op – ook kerstverlichting kan brand veroorzaken als ze broos of beschadigd zijn. Oververhitte kabels kunnen kortsluiting of smeulend vuur veroorzaken. Als de verlichting in de kersttijd uit de kelder wordt gehaald, moet deze eerst grondig worden gecontroleerd op schade: zijn de stekkers en kabels nog in orde? Moeten kapotte lampen worden vervangen? Bij twijfel kun je beter uit de buurt blijven van beschadigde kerstverlichting.



Ook bij de aanschaf van nieuwe kerstverlichting staat veiligheid voorop. Het is de moeite waard om hier eens goed naar te kijken, omdat er vaak verlichtingstechnologie op de markt komt die aanzienlijke veiligheidstekortkomingen heeft.