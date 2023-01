Tips voor het bereiden van het perfecte kopje thee

Thee is wereldwijd een van de meest populaire dranken en elke theedrinker heeft zijn favoriete smaak en specifieke manier om een ​​kopje thee te zetten. Met een eeuwenoud erfgoed en aloude tradities is thee een drank die echt de tand des tijds heeft doorstaan. Het eenvoudige ritueel van theezetten blijft vandaag de dag even relevant als altijd. Veel zelfverklaarde ’theesnobs’ geloven dat ze het geheim van het perfecte kopje thee hebben ontdekt, van wanneer je de melk moet toevoegen tot het moment waarop je in het zakje moet knijpen. Maar hoe maak je de perfecte kop thee?

Is er één soort thee die de andere overtreft?

Alle theesoorten hebben verschillende smaken en bieden verschillende voordelen, dus het hangt ervan af waar je naar op zoek bent. Rooibos is bijvoorbeeld van nature cafeïnevrij en van nature zoet, dus je kunt er ook zonder melk en suiker van genieten. Groene thee is meer samentrekkend en bevat zeer veel antioxidanten, terwijl zwarte thee ideaal is voor mentale alertheid en rijker en aromatischer is.



De twee grootste fouten die mensen maken, zijn het niet lang genoeg zetten van de thee en het gebruik van opnieuw gekookt water. Om het meeste uit de smaak en voordelen te halen, moet thee altijd minstens drie minuten trekken, of langer – afhankelijk van hoe sterk je ervan houdt. Door opnieuw gekookt water te gebruiken, smaakt thee vlak, daarom moet thee altijd met vers gekookt water worden bereid.

Voor degenen die thee willen bereiden, hebben we enkele handige tips

Zwarte thee

– De sleutel tot zwarte thee is het kiezen van een kwaliteitsmelange. Een zwarte thee van goede kwaliteit zou een roodachtige of gouden tint moeten hebben als er melk is toegevoegd, terwijl thee van mindere kwaliteit over het algemeen een plattere, modderige bruine kleur heeft.

– Zwarte thee moet drie tot vijf minuten worden gezet om van de volle smaak te genieten.

– Zwarte thee kan met of zonder melk en/of suiker gedronken worden.

– Gearomatiseerde zwarte theesoorten zoals Earl Grey en Chai kunnen het beste worden genoten met melk en suiker. Als het op Chai aankomt, hoe meer melk hoe beter – het kan zelfs worden bereid met gekookte melk.

Groene thee

– Groene thee heeft een zeer delicate smaak, die bij bereiding met kokend water bitter kan worden. Voor een optimale smaak moet groene thee worden bereid met water dat het kookpunt nog niet heeft bereikt.

– Groene thee kan het beste zonder melk worden bereid. Melk bevat een eiwit genaamd caseïne dat enkele van de voordelen van de natuurlijke antioxidanten in groene thee tenietdoet.

– Groene thee moet ongeveer drie minuten worden gezet. Voor wie groene thee te bitter vindt, is het toevoegen van een scheutje honing of een schijfje citroen een goed idee. Als alternatief zijn er gearomatiseerde groene theeën.

– Groene thee kan de opname van ijzer remmen als het bij de maaltijd wordt geconsumeerd. Drink het liever minstens 15 tot 20 minuten voor of na een maaltijd.

Rooibos

– Rooibos is eigenlijk geen thee in de ware zin van het woord – in die zin dat het niet afkomstig is van de theeplant, Camellia sinensis. Het is een kruidentinctuur, vergelijkbaar met kamille of honingstruik.

– Rooibos moet drie tot vijf minuten worden gebrouwen.

– Rooibos kan worden genoten met of zonder melk of honing. Velen vinden het heerlijk om honing toe te voegen aan hun rooibos en/of een schijfje verse citroen.

Fruitinfusies

– Fruitinfusies zijn ook geen ’thee’ in de traditionele zin omdat ze geen theebladeren bevatten. In plaats daarvan zijn ze gemaakt van een mix van echte kruiden, bloemen en fruit, die een smaakvolle drank creëren wanneer ze in kokend water worden gebrouwen.

– Kruidenthee wordt meestal drie tot vijf minuten gezet, maar raadpleeg altijd de verpakking voor bereidingsinstructies.

– Fruitinfusies moeten zonder melk worden geconsumeerd. Honing of suiker kan worden toegevoegd.

3 handige tips om het meeste uit dat kopje thee te halen:

1. Thee is hygroscopisch. Dit betekent dat het vocht uit de lucht en andere smaken absorbeert als het wordt bewaard met gearomatiseerde thee of etenswaren. Het moet na opening altijd in een luchtdichte verpakking worden bewaard, uit de buurt van licht en vocht.



2. De houdbaarheid van thee is ongeveer 18 tot 24 maanden. Na verloop van tijd worden de krachtige flavonoïden in thee verminderd. Dit is nog een reden waarom een goede opslag belangrijk is.



3. Gebruik geen opnieuw gekookt water bij het zetten van thee. Gebruik in plaats van water te verspillen koel, gekookt water om te drinken of om planten water te geven.



Deze richtlijnen niet meer zijn dan dat – richtlijnen: De beste manier om thee te drinken is… hoe jij het wilt! Dat is een van de geweldige dingen van thee. We houden er allemaal op een andere manier van, en geen enkele manier is de verkeerde manier. Sommigen houden van gloeiend heet, anderen houden van ijs en vers fruit als ijsthee. Sommigen zullen je vervloeken voor het toevoegen van melk of suiker, en voor anderen lijkt het meer op melk dan op thee. We kunnen je alles vertellen over de ‘juiste’ manier om thee te zetten, maar er is echt geen verkeerde manier om het te drinken – geniet er gewoon van!