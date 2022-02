Tips voor het identificeren van vreemde geuren in huis

Een aantal dingen dragen bij aan vreemde geuren in een huis, waaronder kookluchtjes, een stoffige mufheid wanneer een kamer te lang is afgesloten en overgebleven geuren van morsen. Wanneer een goede reiniging en het openen van deuren en ramen voor frisse lucht de geuren niet wegwerken, hebben we enkele tips om te helpen.

Enkele van de meest voorkomende geuren in een huis zijn:

Geuren van koken en morsen

Vervuilde lucht wanneer kamers zijn afgesloten zonder circulatie van frisse lucht

Een stoffige geur bij het aanzetten van de verwarming na een lange zomer

Geuren die van buiten het huis binnendringen, zoals rook voor een vuur of grill, of dieren buiten

Een muffe geur van vocht, schimmel of meeldauw, knaagdieren of beestjes die onder het huis leven

Geurtjes van huisdieren inclusief ongelukken en de kattenbak

Geuren door ziekte of ernstig letsel in huis

Geuren door waterschade of toiletoverloop

Sommige geuren kunnen tekenen zijn van ernstige problemen, zoals de geur van rotte eieren of de geur van iets dat brandt of een “visachtige” geur.

Een geur van rotte eieren betekent dat er mogelijk een gaslek is. Verlaat het huis en bel 112 om het gaslek te laten onderzoeken. Als er tijd is en het veilig is, sluit dan de gastoevoer naar huis af.

De geur van iets dat brandt, betekent dat iets oververhit of verbrandt. Als er geen zichtbaar vuur of rook is die een bron aangeeft, kan het een elektrisch vuur in de muren zijn. Verlaat het huis en bel 112. Bel altijd 112 om brand of hevige rookontwikkeling te melden.

Een “visachtige” geur zonder een vis voor het avondeten kan een teken zijn van een elektrisch vuur. Haal iedereen eruit en bel 112 om de geur te laten onderzoeken.

In het geval van een vermoedelijke elektrische brand, schakel de elektrische voeding naar de woning uit.

Sommige geuren zijn niet alleen moeilijk te identificeren en te lokaliseren, ze zijn bijna onmogelijk te verwijderen met de gebruikelijke huishoudelijke reiniging, wassen, stofzuigen, schrobben en sprayen. Enkele van de moeilijkste geuren en vlekken om op te ruimen met doe-het-zelf-methoden zijn onder meer ongelukken met huisdieren, geuren van een ziekte of ernstig letsel, schimmel en meeldauw, stinkdiergeuren die doordringen in gordijnen, vloerbedekking en zelfs stoffering, uitwerpselen van knaagdieren en rook geur die in gordijnen, meubels en zelfs kleding is getrokken.

Hoewel de geuren zelf misschien niet schadelijk zijn voor mensen en huisdieren, kunnen sommige stoffen die de geuren of de vlekken veroorzaken dat wel zijn. Sommige gemorste vloeistoffen, zoals chemicaliën, verf of lichaamsvloeistoffen door verwondingen of ziekte, kunnen permanente schade aan meubels en vloeren veroorzaken als ze niet op de juiste manier worden schoongemaakt. Schimmel kan ook dure schade veroorzaken als het niet volledig wordt verwijderd en gedroogd. Lichaamsvloeistoffen van huisdieren, ziekten of verwondingen kunnen ook ziekteverwekkers met zich meebrengen die ziekten op anderen kunnen overbrengen.

Door de oorzaak van de geur te identificeren, de oorzaak weg te nemen, schoon te maken en de juiste hoogwaardige geurverwijderingsproducten aan te brengen die in oppervlakken kunnen doordringen om een ​​onaangename geur grondig te neutraliseren.