Tips voor het kiezen van de juiste jurk voor de aanstaande bruiloft

Laatst geüpdatet op mei 17, 2023 by Redactie

Ben je uitgenodigd voor een bruiloft? Het kiezen van de juiste jurk voor een bruiloft kan een uitdaging zijn, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hier zijn enkele tips die je kunnen helpen bij het maken van een goede en elegante keuze:

Volg de dresscode

De eerste stap is het volgen van de dresscode die in de uitnodiging staat vermeld. Als er geen dresscode vermeld staat, kun je voor advies contact opnemen met het bruidspaar.

Vermijd wit

Het is traditioneel niet gepast om wit te dragen op een bruiloft, omdat het de kleur van de bruid is. Het is ook het beste om kleding te vermijden die concurreert met de jurk van de bruid.

Denk na over de stijl van de bruiloft

Overweeg de stijl van de bruiloft en kies een jurk die past. Als het een formele bruiloft is, kan een lange jurk geschikt zijn. Als het een meer informele bruiloft is, is een korte jurk wellicht geschikter.

Overweeg de kleur

Kies geen jurk in dezelfde kleur als de jurken van de bruidsmeisjes, om te voorkomen dat ze ermee opgaan. Bedenk ook in welke tijd van het jaar de bruiloft plaatsvindt en kies een jurk die bij het seizoen past.

Comfort

Comfort is belangrijk, aangezien je de jurk de hele dag zult dragen. Zorg ervoor dat je vrij kunt bewegen in de jurk en dat deze comfortabel zit.

Investeer in hergebruik

Als je geld wilt besparen en wilt bijdragen aan een duurzamere levensstijl, kun je een jurk kiezen die je bij andere gelegenheden weer kunt gebruiken.

De juiste accessoires kiezen voor een bruiloft

Sieraden: Sieraden zijn een geweldige manier om extra glans aan je outfit te geven. Eenvoud is vaak de sleutel als het gaat om sieraden, dus kies een paar favoriete accessoires die bij de jurk passen. Een paar oorbellen, een ketting en een armband kunnen een heel eind komen.

Schoenen: Kies comfortabele schoenen die je de hele dag kunt dragen en die bij de jurk passen. Kies schoenen die geschikt zijn voor zowel de ceremonie als het feest.

Tas: Een elegante tas kan een stijlvolle manier zijn om je benodigdheden gedurende de dag in op te bergen, zoals je mobiele telefoon. Kies een tas die bij je jurk past.

Haaraccessoires: Als je lang haar hebt, kun je er voor kiezen om het te stylen met enkele stijlvolle haaraccessoires, zoals een tiara, een bloem of een haarband. Zorg ervoor dat je er een kiest die bij je outfit past en de aandacht van de bruid en bruidegom niet afleidt.

Bolero of sjaal: Als de bruiloft buiten of in een kouder seizoen plaatsvindt, kan een bolero of sjaal nodig zijn. Kies er een die bij je jurk past en comfortabel is om te dragen.

Zonnebril: Als de bruiloft buiten plaatsvindt en het is een zonnige dag, kan een zonnebril een praktisch en stijlvol accessoire zijn. Kies een paar dat bij je stijl past.