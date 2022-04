Tips voor het oplossen van relatieproblemen

Er zijn momenten in relaties waarin het voelt alsof alles te veel is en je deze stressvolle uitdagingen niet kunt doorstaan. Als je er zo over denkt, ben je niet de enige. Het is moeilijk om er doorheen te komen, maar er zijn manieren om zelfs de moeilijkste tijden door te komen waarin je het gevoel hebt dat er geen hoop is. Hier zijn enkele manieren om erachter te komen hoe je door die vreselijke obstakels heen kunt komen.

Financiën

Geld is een van de meest voorkomende problemen die conflicten in een relatie veroorzaken. Of het nu gaat om het hebben van verschillende financiële middelen, verschillende opvattingen over het belang van geld of verschillende bestedingspatronen, geldproblemen kunnen spanningen in een relatie veroorzaken. Dit is met name het geval als er sprake is van een machtsevenwicht, bijvoorbeeld wanneer de ene partner meer financiële middelen heeft en de andere het gevoel heeft dat ze hun partner financieel “verschuldigd” zijn. De oplossing: De meeste ruzies over geld gaan eigenlijk niet over geld. Dus ga verder om te begrijpen wat geld voor jullie betekent. Neem voordat je gaat budgetteren de tijd om een goed gesprek over geld te voeren en eventuele financiële problemen te bespreken. Neem daarna de tijd om prioriteit te geven aan je uitgaven en maak vervolgens een actieplan.

Seks

Seks is een ander probleem waar veel stellen mee worstelen. Als je relatie zonder seks is, dan is het waarschijnlijk helemaal geen relatie. Seks bindt mensen ook emotioneel, fysiek en spiritueel. Geef dus nooit seks in je relatie op, want geen gezond seksleven hebben is funest voor een relatie. Het is de grootste katalysator om mensen dicht bij elkaar te brengen en jullie relatie gezond te houden.

Maak het verrassend, maak het plotseling en maak het soms ook volgens plan. Seks is het beste als het afwisseling heeft, dus reken op je verbeeldingskracht en mogelijkheden. Dat leuke setje lingerie bij de open haard, op de bank in een onconventionele houding, geblinddoekt, de mogelijkheden zijn eindeloos. Je hoeft alleen uit te zoeken welke het beste bij jou passen en welke niet. Maak het soms ongepland, zoals terwijl-de-kinderen-s-middags-slapen, en soms maak je het volledig gepland door de kinderen een weekendje te laten logeren bij een vriend. De oplossing: Als jullie seksgerelateerde problemen hebben, praat erover. Sommige problemen zoals een erectiestoornis, een erectie die niet lang genoeg duurt of een penis die niet stijf genoeg is, zijn gemakkelijk op te lossen met erectiepillen zoals viagra.

Tijd

Verschil in tijdbeheer is een ander probleem dat conflicten in een relatie kan veroorzaken, vooral als het gaat om het maken van tijd voor elkaar. Het kan een uitdaging zijn om alleen tijd, tijd met je partner, tijd met vrienden en tijd voor andere verantwoordelijkheden in evenwicht te brengen, en verwachtingen kunnen in de loop van de tijd veranderen naarmate de relatie serieuzer wordt. Een duidelijk idee hebben van wat je nodig hebt en dat delen met een partner, is een belangrijk onderdeel is van een gezonde relatie. De oplossing: Als je geliefde klaagt dat je meer gefocust bent op andere dingen dan op je relatie, is dat een probleem dat je serieus moet nemen, zelfs als je het er niet mee eens bent. De snelste oplossing is om samen om de tafel te gaan zitten en erover te praten.

Communicatie

De meeste relatieproblemen ontstaan ​​door de communicatiekloof. Koppels drukken zich ofwel niet duidelijk naar elkaar uit of blijven gewoon afgeleid terwijl ze praten of iets bespreken met hun partner. De communicatiekloof bouwt zich langzaam op en wordt breder als er niet voor wordt gezorgd. De oplossing: Om de communicatiekloof in je relatie te voorkomen, moet je zorgen voor een gezonde communicatie met je partner. Zorg ervoor dat je een keer op een dag afspreekt om met je partner te praten. Je moet je dag ook zo plannen dat de tijd die je met je partner doorbrengt, niet overlapt met iets anders.

Vertrouwen en jaloezie

Je onzeker, jaloers of wantrouwend voelen in een relatie kan heel snel tot een aantal problemen leiden, vooral als er duidelijke redenen zijn voor het wantrouwen. Soms ontstaan ​​deze gevoelens wanneer er geen duidelijke reden is. Velen van ons voelen zich onzeker in een relatie omdat we niet veel relatie ervaring hebben, een lage eigenwaarde hebben die van invloed kan zijn op hoe we over onszelf denken in een relatie, of omdat we onopgeloste problemen hebben uit een eerdere relatie. De oplossing: Als je herkent dat je gevoelens van onzekerheid van binnenuit komen, overweeg dan om er met je partner over te praten of hulp te zoeken bij een therapeut die je kan helpen om tot de kern van het probleem te komen. Eerlijke gesprekken voeren over moeilijke onderwerpen als deze zijn onvermijdelijk in gezonde relaties en kunnen kansen zijn om als koppel en als individu te groeien. Als je partner je zorgen echter herhaaldelijk afwijst, zijn kwetsende gedrag minimaliseert, of je een slechter gevoel geeft in plaats van gerustgesteld nadat je hebt gepraat, is het misschien tijd om de relatie te beëindigen.

Wie doet de huishoudelijke klusjes!

Geloof het of niet, dit is een van de meest voorkomende problemen in een relatie. Met beide partners aan het werk, maakt dit het probleem nog ingewikkelder. De oplossing: Ga zitten en verdeel de huishoudelijke taken onder elkaar. Probeer een evenwicht te bewaren en voor- en afkeuren ook gelijkmatig te verdelen. Het draait allemaal om begrip en eerlijke bedoelingen.