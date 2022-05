Tips voor het vinden van de perfecte pasvorm swimwear

Aan het wegdromen naar een mini-getaway of klaar voor een portie zon, zee en strand? Op zoek naar een accessoire om je beach-to-bar look fashionable mee te stylen of naar een verrassende eye catcher voor aan het zwembad? Waar je ook heen gaat, in de Marie Jo Swim-collectie vind je verschillende bikini’s en badpakken voor elke mood en gelegenheid. Om de zoektocht naar de perfecte pasvorm voor je te vereenvoudigen, zet Marie Jo alle swimwear tips voor de perfect fit op een rijtje.

Voorgevormde Volle Cup

Wil je je extra zelfverzekerd voelen terwijl je geniet van de zomerzon? Kies voor de volle cup of voorgevormde style: liftend en ondersteunend. Het bedekt een groot deel van je borst en creëert een natuurlijke shape. Het grootste pluspunt? Door te kiezen voor een beugel of voorgevormde cup blijft alles netjes op zijn plek, zelfs bij een potje beachvolleybal. Zeker voor vollere borsten is dit de perfect fit.

Kies voor een volle cup bikini top of badpak met beugel

Kies voor een voorgevormd badpak voor een ronde vorm

Bikini’s: Cadiz, Zaragoza, Sitges, Tarifa, Valentina en Cordoba

Badpakken: Sitges, Cadiz en Terrassa

Balconette Cup

Ga voor een sexy look met de balconette style. Deze style heeft een horizontale neklijn, lift de borst en creëert iets rondere borstvorm. De schouderbandjes zitten verder van elkaar en de beugels van de cups komen iets hoger. Deze style lift je borsten zodat er extra volume en welving ontstaat aan bovenzijde. Zeker als je borsten wat minder stevig zijn, is dit de ideale style.

Kies voor een voorgevormde balconette bikini top

Kies voor een voorgevormde strapless bikini top of badpak

Bikini’s: Murcia, Sitges en Valentina

Deep Plunge

De deep plunge heeft een lager uitgesneden neklijn en biedt een vrouwelijk en geaccentueerd decolleté. De schouderbandjes zitten iets dichter bij de hals en de beugels van de cups sluiten hoger aan bij de oksel en lager bij het middenstuk. Deze stijl lift je borsten en duwt ze naar het midden. Perfect voor borsten die meer volume centraal nodig hebben.

Kies voor een voorgevormde bikini top met hartvorm

Kies voor een voorgevormde triangel bikini top

Kies voor een voorgevormde badpak met halter vorm

Bikini’s: Sitges, Tarifa, Cordoba, Cadiz, Pamplona en Valentina

Badpakken: Murcia, Pamplona, Tarifa

Push-up

De push-up heeft een diepe halslijn en creëert de illusie van vollere borsten. De push-up is laag uitgesneden en toont meer boezem. De bh-bandjes zitten dichter bij de hals en de beugels sluiten hoog onder de oksels aan en laag bij het middenstuk. De push-up brengt de borsten naar het midden en heeft een liftend effect voor extra volume. Perfect wanneer je op zoek bent naar meer cleavage.

Kies voor een push-up (triangel) bikini top

Bikini’s: Julia, Murcia, Zaragoza, Camila, Cadiz en Tarifa

Marie Jo is o.a. verkrijgbaar bij Bol.com.