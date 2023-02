Laatst geüpdatet op februari 27, 2023 by Redactie

De lente is in aantocht. De wisseling van seizoenen zorgt altijd voor problemen voor onze huid. Na maanden van droge verwarmingslucht en kou heeft onze huid veel verzorging nodig. Niet alleen voor de koude maanden moet je de routine van gezichtsverzorging aanpassen, ook als de lente eraan komt, is het zinvol. De reden is dat veranderingen in luchtvochtigheid, blootstelling aan de zon en toegenomen buitenactiviteiten ook de verzorgingsbehoeften van de huid veranderen. We geven hier tips voor je gezichtsverzorgingsroutine in de lente.

1. Ruim oude beauty producten op

Lente betekent eruit met het oude, en bovenaan de lijst staan ​​de producten die je lang niet hebt gebruikt, of waarvan de datum is verstreken. Gooi oude producten weg en koop nieuwe basics: cleanser, toner en moisturizer. Maar ook sponzen en borstels moeten grondig worden gereinigd of door nieuwe worden vervangen. Anders kunnen deze zich ontwikkelen tot voedingsbodems voor bacteriën die de huid irriteren en tot onzuiverheden leiden. Bovendien moeten alle producten die je langer dan zes maanden niet hebt gebruikt, worden weggegooid. Dit creëert niet alleen ruimte, maar voorkomt ook dat ziektekiemen zich verspreiden of dat het product simpelweg niet meer werkt.

2. Kies voor lichtere make-up

Lente betekent over het algemeen lichtere make-up. Frisse kleuren en minimale dekking zorgen ervoor dat je huid een mooie glow krijgt. Gelukkig brengen de make-up merken elk seizoen nieuwe collecties uit, en er is dus geen beter excuus voor make-up kopen dan nu. Voor het verwijderen van make-up kun je overschakelen naar lichtere reinigingsmiddelen die make-up lichtjes verwijderen en de lentehuid hydrateren zonder de poriën te verstoppen, wat kan leiden tot ongewenste puistjes.

3. En ook een lichtere crème

Waar we in de winter vaak intensieve en vette verzorgende crèmes nodig hebben om het vochtverlies van de huid te beperken, is dit op warme lentedagen niet meer nodig en kunnen zelfs de poriën verstopt raken. Gezichtsverzorging in een geltextuur is bijzonder geschikt voor de lentehuid omdat het snel wordt opgenomen en toch de lipidenbarrière van de huid beschermt.

4. Scrub je huid

Je huid scrubben helpt je om de droge, schilferige winterhuid vaarwel te zeggen ter voorbereiding op de start van de warmere maanden. Voor je gezichtsverzorging gelden dezelfde regels. Gebruik een exfoliërende gezichtsscrub en poets dode huidcellen weg, waardoor de lentehuid er fris uit kan zien. Maar scrub voorzichtig en niet te hard, want je wil je huidbarrière niet beschadigen. Breng onmiddellijk aan na het afdrogen een vochtinbrengende crème aan voor een extra hydratatie boost!

5. Vergeet de SPF niet

De zon komt eraan, wat betekent dat het tijd is om die SPF te verhogen. OK, dus we lijken misschien een beetje gretig – het seizoen is nog niet begonnen, dat weten we – maar UVA- en UVB-filters kunnen je huid ook door glas en wolken heen aantasten. Kies een crème die minimaal SPF 30 en totale bescherming tegen de verschillende golven (UVA en UVB) garandeert.

6. Probeer iets nieuws

Nu je de basisprincipes van huidverzorging in de lente onder de knie hebt, is het tijd om wat plezier te hebben, dus waarom probeer je niet eens een nieuw huidverzorgingsproduct uit? Of het nu gaat om cosmetica met hyaluronzuur voor meer vocht in de droge huid, peeling voor een verfijnde teint of getinte dagcrème met zonbeschermingsfactor om de huid te beschermen tegen zonnestralen – met de juiste producten laat je je teint weer stralen in het voorjaar!