Tips voor natuurlijke krulverzorging

Laatst geüpdatet op september 19, 2023 by Redactie

Krullen bieden een groot aantal verschillende stylingopties, van romantisch volumineus tot enorm onconventioneel. Krullen zijn van nature droog, meestal broos, weerbarstig en gevoelig. Ze zijn ook vatbaar voor kroezen. Daarom heeft een prachtig gedefinieerde en glanzende krullenkop intensieve natuurlijke krulverzorging nodig.

Soorten krullen

De verschillende soorten krullen verschillen afhankelijk van de dikte van de haarvezel, de haarlengte, veerkracht en structuur van de krullen.



Krultype 1 – Fijn krullend haar heeft de neiging dicht bij het hoofd te zitten. Het heeft slechts een lichte S-vormige golf die relatief snel loshaakt. Bovenal heeft dit type haar meer volume, definitie van de golven en natuurlijke stevigheid van het kapsel nodig.



Krultype 2 – Krullend haar met een dikkere haardiameter heeft aanzienlijk meer resistente golven. De cuticula van de haarvezel is ruw. Als gevolg hiervan is dit haartype vatbaar voor uitdroging en kroezen.



Krultype 3 – Zeer krullend haar wordt gekenmerkt door sterke krullen tot kurkentrekker krullen. Dit krultype heeft veel volume, de krullen stuiteren. Afhankelijk van de structuur van de krullen kan het kapsel er ongedefinieerd of kroezig uitzien zonder speciale aanvullende verzorging. Hoe dikker en strakker het haar is, hoe uitgebreider de verzorging zou moeten zijn: dikke, sterke krullen hebben veel hydraterende en gladmakende leave-in verzorging nodig!

Moisturizer voor krullen

Voor golvend en krullend haar raden we zeker een siliconenvrije biologische shampoo aan zonder alcohol met zeer zachte oppervlakteactieve stoffen.



Golven en krullen mogen niet te vaak worden gewassen en mogen alleen lauw worden gewassen. 2 wasbeurten met shampoo per week zijn meestal voldoende voor krullend haar. Tussendoor kun je je krullen gewoon met water wassen en idealiter aan de lucht laten drogen.



Voor een bijzonder mooie haardos adviseren wij achteraf een biologische conditioner – indien mogelijk zonder oppervlakteactieve stoffen en alcohol. Het maakt de ruwe schubbenlaag van de haarvezel glad en egaliseert kleine oneffenheden. Minstens één keer per week moet je je krullen ook trakteren op een rijke biologische haarbehandeling voor diepwerkende regeneratie. De behandeling kan ’s nachts worden aangebracht of als leave-in in het haar worden gelaten. Je moet de haarlijn minstens een handbreedte weglaten, zodat het volume niet inzakt of het kapsel er niet draderig en plat uitziet.

Meer volume

Een finisher sprays met glansbevorderende eiwitten zorgt voor meer natuurlijke volheid en grip voor fijn en licht golvend haar. De actieve ingrediënten versterken en omhullen ook de haarvezel. Ze zorgen ook voor de nodige hittebescherming bij het gebruik van een föhn, stijltang of krultang.

Definiëren en vasthouden

Prachtig geaccentueerde golvende en krullende kapsels bereik je met de rijk verzorgende wax voor meer glans. Deze styling allrounder voor elk haartype geeft extra volheid en flexibele fixatie.

Antikroes en glansverbeteraar

Een antistatische haarolie helpt tegen doffe en futloze krullen. Je kunt deze haarolie voor of na het wassen van je haar inmasseren en daarna uitwassen, maar gebruik het als leave-in voor extra glans. Het maakt de krullen gemakkelijker doorkambaar, gaat het gevreesde kroezen tegen en beschermt je gestresste haarpunten tegen gespleten haarpunten.



Tip: Kam krullend haar nooit met een borstel. De krullen zijn te veel gescheiden en verliezen hun mooi gedefinieerde bundeling. Het kapsel ziet er dan al snel pluizig, onverzorgd of zelfs ruig uit. Gebruik in plaats daarvan een kam met brede tanden en kam je krullen niet te vaak. Met de juiste verzorgingsproducten is het vaak voldoende om er voorzichtig met je vingers doorheen te gaan.