Tips voor optimaal herstel na een festival!

De alom bekende richtlijn om de 10.000 stappen per dag te halen is vaak niet voor iedereen haalbaar. Daarom is het gezonde advies om met een leeftijd van 20 t/m 65 jaar tussen de 7.500 en 11.500 stappen per dag te zetten. Maar iedereen die weet dat op een festival makkelijk 30.000 stappen per dag aantikt. Dit in combinatie met alcohol hebben een grote impact op lichaam en in het bijzonder je spieren. David Lloyd geeft je de tips en tricks om je impact op je spieren zo goed mogelijk op te vangen.

Licht actief herstel

Waarschijnlijk is een sportclub bezoek de dag na het festival niet het eerst wat in je opkomt maar matige cardio of een low-impact workout zorgt voor bloedtoevoer naar de getroffen spieren en helpt deze te bevorderen. Voor dit type hersteloefeningen zijn de voorzieningen bij David Lloyd Clubs bij uitstek geschikt.

Rehydrateer

Rehydratatie is essentieel als je je tijdens het dansen en sjansen in het zweet hebt gewerkt. Niet alleen omdat het je dorst lest maar het aanvullen van vocht helpt ook de spierflexibiliteit verbeteren, kracht op te bouwen en spierpijn te voorkomen. Drink veel water of sportdrank met weinig suiker en elektrolyten. Vermijd het liefst suikerhoudende, cafeïnehoudende en alcoholische dranken, deze verergeren namelijk de uitdroging van je lichaam.

Eet goed

Zorg ervoor dat je ongeveer 45 minuten na afloop van het het festival een gezonde snack of maaltijd eet. Dit zal helpen om de energievoorraden in je spieren weer aan te vullen en het herstelproces op gang te brengen. Voedingsmiddelen met complexe koolhydraten herstellen het glycogeenniveau, (brood, rijst, deegwaren, aardappelen, peulvruchten en groenten) terwijl eiwitrijke voedingsmiddelen aminozuren (vlees, vis, melk, kaas en eieren maar ook brood, graanproducten, peulvruchten en noten) bevatten die helpen bij het herstel en de opbouw van spieren.

Ontspannen:

Ga naar de spa en kom volledig tot rust. Het ontspannen gevoel dat je hebt na een spa bezoek versnelt het herstelproces, de spierspanning wordt namelijk verlicht en de bloedcirculatie wordt verhoogt waardoor zuurstofrijk bloed naar zuurstofarme spieren wordt vervoerd. Slechts 10-15 minuten in een sauna of stoombad is genoeg om dit prettige effect te krijgen.



Wil je ook je lichaam verwennen na een festival? Ontdek hoe de plaatselijke David Lloyd Club en faciliteiten je hierbij kunnen helpen.