Tips voor vrouwen die last krijgen van gehoorschade

Laatst geüpdatet op januari 30, 2023 by Redactie



Vrouwen die last krijgen van gehoorschade komen veel voor. Het is dan ook iets waar iedereen op den duur last van kan krijgen. Het kan plotseling opkomen door blootstelling aan te hard geluid, maar het is ook mogelijk dat er een ziekte is waardoor iemand langzaam maar zeker het gehoor verliest. Het is dan goed om binnen te lopen bij een audicien, om deze te laten kijken naar de oorzaak. Deze professional kan dan ook helpen om de gehoorschade te beperken, of ervoor te zorgen dat je gehoor weer beter wordt.

Hoe kunnen vrouwen last krijgen van gehoorschade?

Er zijn heel wat redenen op te noemen waardoor vrouwen last kunnen krijgen van gehoorschade. Een van de meest voorkomende oorzaken is blootstelling aan te hard geluid, zoals bij lawaai op het werk of bij het luisteren naar muziek met een te hoog volume. Dit laatste komt nog wel eens voor in clubs, bij festivals of bij concerten. Zeker als je regelmatig bij een concert komt heeft dat op den duur bijna altijd wel een negatief effect op je gehoor. Andere oorzaken kunnen zijn: ouderdom, bepaalde medicijnen, infecties en aandoeningen, zoals diabetes. In sommige gevallen is gehoorschade ook erfelijk. Vrouwen die zich zorgen maken over hun gehoor moeten eigenlijk altijd even binnenlopen bij een audicien in de buurt.

Actie ondernemen bij gehoorverlies

Als jij je zorgen maakt over je gehoor, zie hier meer over gehoorverlies. Bij een goede audicien kan jij je laten helpen om de gevolgen van de schade zoveel mogelijk tegen te gaan. Ga jij bijvoorbeeld langs bij een audicien van Van Boxtel Hoorwinkels, dan zal deze als eerste je gehoor kan testen. Zo kan bekeken worden hoe ernstig de schade is en of het noodzakelijk is dat er stappen worden ondernomen. Daarbij wordt er in je oor gekeken of hier misschien iets anders aan de hand is. Denk dan bijvoorbeeld aan oorsmeer of een oorontsteking. Blijkt nu dat er echt wel iets serieus aan de hand is, dan zal de audicien je voorstellen om een gehoorapparaat te nemen.

Laat je helpen met een goed gehoorapparaat

Een audicien zal je altijd adviseren over de juiste hoortoestellen voor jouw situatie. Er wordt een gehoorapparaat op maat gemaakt, dat specifiek is afgesteld op wat jij nodig hebt. Het is even wennen om met een dergelijk apparaatje in je oren rond te moeten lopen, maar geen zorgen: je zal namelijk merken dat je snel genoeg went aan het gehoorapparaat.

Zorg voor goed onderhoud



Indien je gebruik gaat maken van een gehoorapparaat, is het belangrijk om hier goed voor te zorgen. Niet alleen is een hoortoestel behoorlijk aan de prijzige kant, maar daarbij is het ook gevoelige technologie. De audicien waar jij je gehoorapparaat hebt gehaald zal advies geven over hoe jij dit het onderhoud het beste uit kan voeren. Een bezoek aan een audicien is een goed idee, aangezien deze je ook tips geeft over hoe je in de toekomst meer gehoorverlies voorkomt.