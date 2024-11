Nieuw bij TLC in december 2024

Laatst geüpdatet op november 26, 2024 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in november 2024? Bekijk hier de highlights van TLC in december 2024.

Harry Potter: Wizards of Baking | vanaf zondag 22 december om 19:00 uur

Betoverende taarten en magische momenten worden gecreëerd in de bijzondere bakwedstrijd Harry Potter: Wizards of Baking. Negen teams van banketbakkers en taartkunstenaars krijgen de opdracht om even heerlijke als prachtige pronkstukken te maken die zijn geïnspireerd op de thema’s uit de beroemde Harry Potter-saga, waarbij uiteindelijk één winnaar overblijft. Deze betoverende bakcompetitie wordt gepresenteerd door niemand minder dan Potter-personages Fred en George Wemel (officieel de acteurs: James en Oliver Phelps) die wekelijks assistentie krijgen van andere acteurs uit de populaire filmserie zoals Warwick Davis (speelt Filius Banning), Evanna Lynch (Loena Leeflang) en Bonnie Wright (Ginny Wemel). Fans van Harry Potter zullen ook veel iconische plekken herkennen, aangezien de serie is geproduceerd in de studio’s van Warner Bros. waar ook veel scènes van Harry Potter tot leven kwamen. Zo mogen de taartenkunstenaars hun magische creaties presenteren op beroemde locaties zoals Perron 9¾, De Grote Zaal, Goudgrijps Tovenaarsbank, Wegisweg en Het Verboden Bos. Veel magischer ga je het niet krijgen!

> Kijk vanaf vrijdag 15 november vooruit op HBO Max

The Face Doctors | vanaf maandag 2 december om 21:30 uur

Het gezicht is misschien wel de meest vervelende plek om een aandoening aan te hebben. Omdat iedereen het altijd ziet en je het amper kunt bedekken. Vandaar dat een gespecialiseerd team van chirurgen in The Face Doctors er alles aan doet om de gezichten te herstellen van patiënten die kampen met genetische aandoeningen of gezichtsveranderingen als gevolg van een ziekte. Zoals patiënt Peter die een complexe operatie ondergaat in een laatste poging om zijn neus te laten reconstrueren, nadat hij deze aan kanker verloor. Of Lilie-Mai die een gezwel aan de bovenkant van haar hoofd laat verwijderen. Het gezwel heeft een negatieve impact op haar zelfvertrouwen en ze is dan ook erg dankbaar dat ze eindelijk wordt geholpen. De chirurgen werken ook hard om de kaak van de 23-jarige Jack opnieuw te bevestigen na een crash met een e-scooter, maar zijn bang dat ze zijn tanden niet kunnen redden. Ook helpen ze een meisje dat zonder oren geboren is, maar dat er graag op school wil uitzien als alle andere kinderen. Wat dat betreft helpen de chirurgen niet alleen met het herstellen van het gezicht, maar ook met het verbeteren van iemands leven.

> Kijk vanaf maandag 2 december ook op HBO Max

I Love A Mama’s Boy | vanaf woensdag 11 december om 21:30 uur

Sommige mannen nemen de term ‘moederskindje’ wel heel erg serieus en kunnen bijna niet leven zonder hun moeder. Zoals de 24-jarige Shahid die nog altijd in het souterrain bij zijn moeder Dia woont en bijna alles samen met haar doet – inclusief het dragen van dezelfde kleren! Of Austin (33) die volgens zijn moeder Shirlene de reïncarnatie van haar eerste overleden man is en die soms zelfs samen slapen. Hoe happy de mannen ook zijn met hun moeder, het leidt wel tot problemen met hun relaties, zo blijkt weer uit het nieuwe seizoen van I Love A Mama’s Boy. Zo maakte Austins vriend Kris het uit omdat Shirlene hem niet accepteerde – hoewel Kris en Austin nog wel samenwonen – en wordt Shahids vriendin Nylah na twee jaar nog steeds niet geaccepteerd door moeder Dia. Josh (35) maakt het wel erg bont door met zijn hele gezin van vier kinderen in te wonen bij moeder Tina. Zijn vrouw Janelle voelt zich duidelijk gepasseerd en kan niet wachten om te verhuizen naar hun nieuwe huis in Florida. Of gaat Tina dan ook weer mee? De 33-jarige Matt vond juist veel steun bij zijn moeder Kelly toen zijn relatie op de klippen liep, maar ziet ook dat hij haar meer los moet laten als hij weer nieuw geluk in de liefde wil vinden. Maar kan zij hem ook loslaten?

> Kijk vanaf woensdag 11 december ook op HBO Max