Nieuw bij TLC in juni 2025

Laatst geüpdatet op mei 21, 2025 by Redactie

Wat is er nieuw bij dé lifestyle entertainment TV-zender TLC in juni 2025? Bekijk hier de highlights van TLC in juni 2025.

90 Day: Hunt For Love | vanaf zondag 22 juni om 20:00 uur

Acht singles uit de eerdere series van 90 Days zijn klaar voor het vinden van een nieuwe liefde in de spannende spin-off 90 Day: Hunt For Love. En ditmaal doen ze dat in extra uitnodigende setting: een retreat in Tulum, Mexico. Daar worden ze vergezeld door nieuwe, verse singles die ook staan te popelen voor een beetje liefde, spanning en romantiek. De bekende 90 Day-singles – Tiffany, Chantel, Colt, Usman, Jennifer, Courtney, Tim en Rob – nemen elk hun beladen liefdesgeschiedenis mee. Zullen oude vlammen weer oplaaien of zal jaloezie de gemoederen verhitten? Een ding is zeker: de temperatuur zal flink oplopen in het toch al behaaglijke Mexico, met hete avondjes, pikante confrontaties en een heuse hot-tub-speeddate. Bereid je voor op een seizoen vol liefde, lust en schokkende wendingen. De jacht is geopend!

Quarter Ton Teen | vanaf maandag 9 juni om 20:30 uur

Ook tieners krijgen steeds vaker te maken met ernstig overgewicht. Voor hen is dat extra zorgelijk, omdat ze nog meer dan volwassenen te maken krijgen met oordelen, pestgedrag en uitsluiting. Daarnaast is hun toekomst ook kwetsbaarder. Want als je al op je 16e meer dan 200 kilo weegt, hoe zal dat dan de rest van je leven gaan? Amber is zo’n tienermeisje dat kampt met ernstig overgewicht. Haar bijzondere verhaal staat centraal in de eerste aflevering van de nieuwe serie Quarter Ton Teen die tieners volgt met ernstige vormen van obesitas. Voor Amber is eten altijd een vorm van troost geweest in haar moeilijke jeugd, waarbij ze ook al op jonge leeftijd voor haar broertje moest zorgen. En met een moeder die zelf ook met overgewicht kampt, kreeg ze evenmin het goede voorbeeld. Nu haar thuissituatie stabieler is, vindt ze het tijd voor actie. Samen met haar moeder bezoeken ze dr. Wilson die haar kan helpen met een operatie. Daarvoor zal ze wel eerst haar eetgedrag moeten aanpassen. Amber is gemotiveerder dan ooit, net als de andere kinderen uit deze aangrijpende serie. Kunnen zij dit zware traject volhouden en hun leven een positieve wending geven?

My Big Fat Fabulous Life | vanaf woensdag 11 juni om 21:30 uur

Na de dood van haar moeder en de schokkende onthulling van haar vader dat hij nog een dochter en kleindochter heeft, probeert Whitney haar leven weer op te pikken in het nieuwe seizoen van My Big Fat Fabulous Life. Met het vooruitzicht dat ze bijna veertig wordt, wil ze nog een keer goed haar 39e verjaardag vieren, maar krijgt daarbij wel een aanvaring met haar danspartner. En omdat ze niet wil dat ze straks als ‘oude vrijster’ eindigt, besluit ze ook weer actief op datingavontuur te gaan, te beginnen met een bijzondere blind-date. Ondertussen is ze samen met Hunter druk bezig met het plannen van de vakantie naar Zwitserland voor de bucketlist van haar vader die vervolgens besluit om ook zijn nieuwe, hervonden familieleden uit te nodigen. De reis krijgt een angstaanjagende wending als ze midden in de Alpen dreigen te stranden. En dan is er ook nog de schokkende onthulling van een nieuw familiegeheim die Whitney flink van streek brengt.

The Pelicot Rape Case | op zaterdag 14 juni om 21:00 uur

De zaak van Gisèle Pelicot die jarenlang gedrogeerd en verkracht werd door tientallen mannen – inclusief haar eigen echtgenoot die alles organiseerde – ging de hele wereld over en beheerste maandenlang het nieuws. Niet alleen vanwege de ernst en omvang van de verkrachtingszaak en de misselijkmakende details, maar ook vanwege de moed van Gisèle Pelicot om de rechtszaak met open vizier aan te gaan en daarmee niet alleen te strijden voor haar eigen zaak, maar ook voor die van vele andere slachtoffers van seksueel geweld. In de aangrijpende documentaire The Pelicot Rape Case worden de schokkende feiten op een rij gezet door journalisten die de zaak van dichtbij volgden, voorvechters van vrouwenrechten en andere experts.