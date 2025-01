Toastie: Starbucks en Old Amsterdam smelten samen

Laatst geüpdatet op januari 23, 2025 by Redactie

Twee iconische merken lanceren samen een nieuw smaakvol lunchgerecht: de exclusieve Old Amsterdam Toasties. Old Amsterdam, bekend om zijn pittige, smeuïge kaas, en Starbucks, de grootste koffieketen ter wereld, kondigen een unieke samenwerking aan, die het beste van twee werelden samenbrengt. Vanaf heden kunnen consumenten in Nederland en België genieten van twee soorten toasties met de kenmerkende Old Amsterdam Kaas.



Gasten kunnen kiezen uit twee heerlijke varianten: de Old Amsterdam Toastie, met bruin brood, een lichte bechamelsaus en royaal belegd met Old Amsterdam kaas, of de Old Amsterdam & Ham Toastie, die dezelfde basis heeft, maar verrijkt is met ham. Beide toasties zijn zorgvuldig samengesteld met oog voor smaak en voedingswaarde, waardoor ze een lichte, maar voedzame lunch vormen. De nieuwe toasties brengen de internationale koffiehuissfeer samen met lokale smaken.



“Deze samenwerking combineert het beste van twee werelden,” zegt Koen Brink, Brand Manager Old Amsterdam Nederland. “Onze karakteristieke kaas, geliefd om zijn pittige smaak en smeuïge textuur, sluit perfect aan bij de hoogwaardige koffiebelevenis die Starbucks haar gasten biedt.”



We zijn enorm enthousiast over deze samenwerking en het eindproduct,” zegt Amber Groenhout, Marketing Manager bij Starbucks Nederland. “Door Old Amsterdam kaas toe te voegen aan ons broodjesassortiment, zijn we in staat de beleving van het hartige assortiment voor onze gasten naar een hoger niveau te tillen in onze vestigingen. We zijn verheugd om een stukje Nederlandse trots te introduceren als aanvulling op onze koffiebelevenis.”



Liefhebbers van zowel koffie als kaas kunnen vanaf heden bij alle Starbucks vestigingen in Nederland en België genieten van de twee nieuwe Old Amsterdam toasties. Bij succes wordt de samenwerking verlengd, zodat fans blijvend van deze heerlijke toasties kunnen genieten bij hun favoriete koffie.