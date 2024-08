Toekomstige ouders worden op de voet gevolgd in de nieuwe KRO-NCRV serie De pufclub

Laatst geüpdatet op augustus 8, 2024 by Redactie

In de vijfdelige KRO-NCRV serie De pufclub worden toekomstige ouders vanaf de zwangerschapscursus tot en met de bevalling op de voet gevolgd door maker en interviewer Nathalie Huigsloot. Hoe bereidt ieder koppel zich voor op hun nieuwe toekomst? Lukt het ze om de geleerde lessen in praktijk te brengen? En hoe groot is de ontlading als ze het grootste life-changing moment dat er is, hebben doorstaan? In tegenstelling tot andere programma’s over de bevalling, zijn de ogen naast de vrouw ook gericht op die van de bevallingspartner. De Pufclub is van maandag 12 tot en met zaterdag 17 augustus om 19.00 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

De pufclub

KRO-NCRV wil met De pufclub laten zien dat een zwangerschap en bevalling totaal verschillend ervaren kan worden. Deze verhalen bieden een intiem kijkje in een moment waar wij bijna allemaal mee te maken krijgen, maar niet altijd een realistisch beeld bij hebben. Dat niet iedereen de voorbereiding op eenzelfde manier aanpakt, wordt al snel duidelijk.

De stellen

In de serie leren we door de ogen van verschillende stellen wat er in de maanden voorafgaand aan de bevalling allemaal bij komt kijken en voor welke keuzes ze komen te staan. Iedere deelnemer pakt het anders aan. We maken kennis met Carmen (35) en Joey (34). Zij is influencer en hij werkt al jaren bij een marketingbedrijf. Tijdens de verschillende cursussen gaat er een wereld voor hen open, waarbij Joey ook het respect van Carmen verdient als hij kennismaakt met de weeënsimulator.

De kinderwens van Natalie (30) was zo groot, dat ze heeft besloten om bewust zonder partner moeder te worden. Na een intensief traject is ze zwanger van een Italiaanse zaaddonor, maar ze staat nog steeds open voor een relatie. Daarnaast wil ze zo pijnloos mogelijk bevallen en volgt daarom een cursus hypnobirthing.

Aline (34) en Anne (32) zijn voor de tweede keer zwanger, dit keer van een zoon. Hun eerste dochter, Teddy, kwam na zes weken te overlijden. Teddy bleek een hartafwijking te hebben en na van alles te hebben geprobeerd, bleek het meisje niet meer te redden. Ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, blijven Anne en Aline positief en hopen ze door hun verhaal te delen meer openheid te creëren voor ouders die ook rouwen rondom de geboorte van hun kind. Zij volgen een privécursus op maat die focust op de angst en verwachtingen bij het krijgen van een kind na het verlies van een baby.

Vicky en Chris (beiden 28 jaar) hebben gekozen voor een cursus die zich richt op de partner. Chris is namelijk bang dat hij zal gaan flauwvallen tijdens de bevalling. Hun beide families zouden, vanuit traditie, het liefst aanwezig zijn bij de bevalling. Maar Vicky en Chris houden de boot nog een beetje af, want ze twijfelen of al die gezelligheid in de kamer bevorderlijk is voor de bevalling.

Pascal (30) en Janna (34) bezoeken beiden verschillende cursussen ter voorbereiding op de komst van hun kind. Van een ‘handfast-huwelijk’ tot een cacaoceremonie, een zwangerschapsretraite en een bezoek aan een babyfluisteraar. Niks is te gek voor dit stel dat graag al een connectie met het kind legt voordat het ter wereld komt.

De Pufclub is geproduceerd door Witte Geit in samenwerking met KRO-NCRV.



De Pufclub is van maandag 12 t/m zaterdag 17 augustus te zien om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.



Beeld: ©KRO-NCRV