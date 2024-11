Laatst geüpdatet op november 15, 2024 by Redactie

De top van Soleil. Tom Ford Soleil Neige Parfum vangt de adembenemende majesteit van een bergtop die baadt in zonlicht. Een versterking van alpenpracht met opwindende citrus, oranjebloesem en warme muskus. Het Parfum is de meest verheven, ijle expressie van de citrusbloemige muskusgeur.



Een verhoogde dosering van zonovergoten fruitfacetten creëert een eerste indruk van extreme levendigheid. Bergamot, uitsluitend gekweekt vanwege de opwindend stralende geur van de schil, wordt alleen in de wintermaanden geoogst. Het Parfum gebruikt een versterkt niveau van bergamot, de rijke, zoete en fruitige nuances worden onthuld door een totaal fruitextractieproces dat de geelgroene citrusvrucht in zijn geheel vastlegt. Koudgeperste mandarijn coeur bruist van pittige uitbundigheid. Vert de bergamot, gecreëerd door een moleculaire distillatie van de essentie die uit de schil is geëxtraheerd, imiteert de groene frisheid van het fruit.



Een overvloedig boeket van rozenessences vermengt zich met witte bloemen en oranje bloemblaadjes. Een duo van rozenabsolutes versterkt de polaire bloemigheid van de geur, en doet denken aan het ongrijpbare alpineblauwe uur, het vluchtige moment waarop de zon wordt verduisterd door bergtoppen voor een koele, verleidelijke schemering. Een warm contrast met deze ijzige sensualiteit wordt gevormd door de toevoeging van oranjebloesem die glinstert met een fluweelzachte signatuur.

De aanwezigheid van oranjebloesem wordt in het Parfum versterkt met oranjebloesemabsolute – een bedwelmende, intens frisse expressie van de witte bloem.

Tonen van amber, musk, harsen en vanille smeulen met après-ski-opwinding. Musk levert een schoon textuurelement dat net zo stralend is als de zuiver witte, poederachtige sneeuw. Evenzo dwingend is de zijdezachte kwaliteit van benzoëhars, met zijn vanillegeur, houtfacetten en cacaonuances. Een duo van vanillinekwaliteiten roept het ware, verslavende karakter van pure vanilleboon op. Styraxhars, een balsemieke hars met delicate ondertonen van witte bloemen en rozennoten, versterkt het bloemige hart. De zachte houtachtige sensualiteit van AmbrofixTM onderstreept de zonnige helderheid van Soleil Neige Parfum. Frisse, amberachtige cistus labdanum imiteert de weelderige gloed van een stralende zon – zijn betoverende warmte rijk aan tonen van honingkleurig leer en rokerige houtsoorten.



De Soleil Neige Parfum geur zit in een witte Private Blend-fles met een gegraveerde plaquette. De flacon van 50 ml is met volmaakt vakmanschap gesneden en heeft de architectonische uitstraling van een schaakstuk, wat monumentale schoonheid toevoegt aan een kaptafel of een verzorgingsruimte.



Beperkt beschikbaar.

Adviesprijs: € 415 (50 ml)

Verkrijgbaar bij o.a. iciparisxl.nl.