Tomaat, mozzarella, basilicum: Caprese – de Italiaanse drie

Tomaten zijn het hele jaar door te koop, maar in de zomer is het hoogseizoen. Dan zijn ze ook verkrijgbaar uit lokale teelt en smaken ze bijzonder aromatisch. Verse tomaten vormen bijvoorbeeld de basis voor caprese. Dit is waarschijnlijk een van de bekendste Italiaanse hapjes met tomaat, mozzarella en basilicum. Het trio in de nationale kleuren rood, wit en groen smaakt ook heerlijk als hapjes, op pizza, pasta en in hartige muffins.

Caprese

Caprese (Italiaans voor “behorend tot Capri”) is een aperitiefhapje dat zijn oorsprong vindt op het eiland Capri. Er zijn maar een paar ingrediënten nodig voor de delicatesse. Een bord wordt afwisselend bedekt met plakjes rijpe, aromatische tomaten, mozzarella van koeien- of buffelmelk en verse basilicum. Breng op smaak met peper en zout en besprenkel met hoogwaardige olijfolie. Ciabatta, stokbrood of knapperig platbrood passen goed bij de salade.

Lekkere hapjes

De drie ingrediënten zijn ook erg lekker als hapjes: kerstomaatjes, mozzarellabolletjes en basilicum of rucola worden op kleine houten spiesjes gelegd. Caprese in een glas ziet er ook heel mooi uit op een feestbuffet: prik de kerstomaatjes rondom in en leg ze in een klein glaasje met mozzarellabolletjes, fijngehakte knoflook en basilicumblaadjes. Breng de olijfolie op smaak met zout en peper en giet eroverheen. Voor het serveren moet de mediterrane snack een dag in de koelkast rusten. Mooi verpakt is caprese in een glas ook een leuk souvenir.



Probeer ook eens ovengeroosterde tomaten alla Caprese. Hiervoor worden vleestomaten gewassen en horizontaal gehalveerd. Zet het geheel weer in elkaar en bak ongeveer 15 minuten in de hete oven. Verwijder het deksel, breng op smaak, beleg met mozzarella en basilicum en sluit de tomaat weer. Besprenkel met een vinaigrette en bak kort tot de kaas lichtjes smelt.

Pasta caprese

Voor een snelle pasta caprese kook je de pasta al dente. Breng de gehalveerde kerstomaatjes, mozzarellablokjes en basilicumblaadjes op smaak met olijfolie, een beetje balsamicoazijn en mediterrane kruiden. Meng met de lauwe pasta en geniet ervan. Of wat dacht je van een caprese pizza? Het gistdeeg wordt besmeerd met een mediterraan gekruide tomatensaus en belegd met plakjes tomaat en mozzarella. Na het bakken wordt verse basilicum aan het flatbread toegevoegd.

Ook als hartige gebakjes

Ook bij hartige gebakjes kun je je laten inspireren door de Italiaanse salade. Voor Caprese muffins of Caprese wafels worden mozzarellablokjes en in reepjes gesneden gedroogde tomaten in het deeg gevouwen. Op smaak gebracht met zout, peper, knoflook, fijngehakte basilicum en een beetje Parmezaanse kaas. Verdeel over de vormpjes en bak in de oven tot ze goudbruin zijn.