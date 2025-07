Tompoesje verplaatst cultgebakje naar de dansvloer

Laatst geüpdatet op juli 16, 2025 by Redactie

De één eet ’m laag voor laag, de ander knijpt ’m in één keer plat. Iedereen heeft zo zijn eigen tactiek om een tompouce te lijf te gaan. Maar wie liever proost dan prutst, heeft nu een beter alternatief. Tompoesje is het gloednieuwe shotdrankje dat de zoete smaak van vanille en een vleugje bladerdeeg in één shotglaasje weet te vangen. Met 14% alcohol, een felroze fles en een flinke dosis partystemming verandert een doodgewoon moment met Tompoesje in een feestje dat je niet snel vergeet. “Tompoesje is een ode aan de glimlach, aan het leven met een knipoog,” zegt initiatiefnemer Eva. “En bovenal: het ultieme shotdrankje voor iedereen die zichzelf een partypoes noemt.” Tompoesje wordt geleverd in een 700 ml-fles en is verkrijgbaar via de eigen webshop, een groeiend aantal slijters, horecazaken, Mitra én vanaf nu ook bij Dirck3-slijterijen.

Een feestnummer voor elk moment

Of het nu gaat om een avondje stappen, een huisfeest, festival of spontane borrel met vrienden: Tompoesje voelt zich thuis waar gelachen, geproost en gedeeld wordt. Met zijn zoete smaak, opvallende kleur en hoge feestgehalte is het de ultieme party- én conversation starter. Het shotje waarmee de avond begint nog vóór de muziek aan staat. “Met Tompoesje trakteer je je vrienden niet alleen op een gebakje in shotvorm, maar op momenten die blijven hangen,” zegt Eva.

Gebak in een glas

Het idee voor Tompoesje ontstond zoals het drankje zelf bedoeld is: tijdens een feest dat nét wat te gezellig werd. “We waren aan het experimenteren met shotjes,” vertelt Eva. “Ineens proefden we iets dat verdacht veel op tompouce leek. Dat hebben we niet meer losgelaten.” Sindsdien is Tompoesje het vaste plus-één op feestjes, borrels en alle avonden die mogen ontsporen. Door z’n felroze kleur en uitgesproken look, is het eveneens het cadeau waarmee je op elke verjaardag de show steelt. Tip van de makers: serveer ’m ijskoud. Dan komt de smaak het best tot z’n recht en is Tompoesje een gegarandeerde blikvanger op tafel én je feed.